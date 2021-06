"Me sentía no valorado": Brandon Peniche se sincera sobre su salida de Televisa El hijo de Arturo Peniche también reveló a través de las redes sociales el personaje que lamentó interpretar ya que "me prometieron cosas que nunca me dieron". Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras una década formando parte de las filas de Televisa con telenovelas como Un refugio para el amor, Corazón indomable y A que no me dejas, Brandon Peniche decidió en 2019 dejar atrás la empresa mexicana que lo vio nacer como estrella en 2009 para iniciar una nueva etapa como conductor en TV Azteca de la mano del programa matutino Venga la alegría. Dos años después, el hijo de Arturo Peniche se ha sincerado a través de las redes sociales sobre el motivo que lo llevó en su día a concluir su relación laboral con 'la fábrica de sueños'. "Me fui porque me sentía estancado, me sentía no valorado y no me arrepiento", compartió el actor mexicano a través de una reciente dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo por medio de su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 1 millón y medio de seguidores. El también conductor, sin embargo, dejó claro que su relación con Televisa terminó en los mejores términos posibles, por lo que no descarta regresar algún día a la empresa. "Yo siempre he dicho que gran parte de lo que tengo es gracias a ellos, quedé muy bien con Televisa y tampoco lo descarto, el día de mañana igual y podría regresar sin ningún problema", aseveró el intérprete de 33 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque se encuentra muy agradecido por todas las oportunidades profesionales que le dieron durante los 10 años que estuvo trabajando para ellos, Brandon reconoció que hubo una telenovela en la que lamentó participar ya que no terminó siendo como él esperaba. "No me arrepiento de nada, pero sí lamento haber hecho el personaje de Un camino hacia el destino porque me prometieron cosas que nunca me dieron y yo venía de hacer un gran éxito que fue A que no me dejas, pero de eso se aprende", comentó refiriéndose al melodrama que protagonizaron en 2016 Paulina Goto y Horacio Pancheri con gran éxito de audiencia.

