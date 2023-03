¡Entrevista! Brandon Peniche y Karla Esquivel, la nueva pareja protagónica de TelevisaUnivision Brandon y Karla serán los protagonistas del nuevo melodrama del productor Ignacio Sada, historia que marca el debut como protagonista de la joven actriz mexicana. Hablamos con ellos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Brandon Brandon Peniche y Karla Esquivel | Credit: TelevisaUnivision (x2) Cuando hace varias semanas Brandon Peniche fue elegido por el productor Ignacio Sada para protagonizar su nueva telenovela, Nadie como tú (título provisional), que iniciará grabaciones en mayo en México, la protagonista femenina aún no estaba definida. El actor mexicano tuvo que hacer pruebas con diferentes actrices. En cuanto le tocó el turno a Karla Esquivel lo tuvo claro. "A mí me había ya tocado hacer varias pruebas con diferentes chicas y Karla tiene una luz muy bonita, tiene una vibra muy linda, tiene estrella, entonces cuando estuve con ella e hice las pruebas yo estaba convencido de que ella era perfecta para el personaje", cuenta el hijo de Arturo Peniche a People en Español. "Tiene muchas ganas, sé que es muy buena actriz y es muy alivianada, entonces creo que lo que más podemos pedir nosotros como actores es tener al lado un actor generoso y estoy seguro de que ella lo es, entonces me dio mucha emoción [de que fuera elegida]". La joven actriz mexicana, quien da vida a Gaby en la exitosa telenovela Mi camino es amarte (Univision), debutará como protagonista con esta historia. "Me siento muy contenta, estoy que no me cabe la felicidad en el pecho. Y al mismo tiempo me siento con una responsabilidad enorme de hacer bien mi trabajo, de demostrarles que fui la indicada", expresa Esquivel. La actriz confiesa que a la primera persona que llamó para contarle la noticia fue a su abuela. "Mi abuela es alguien que siempre ha estado como al pie del cañón en cada aspecto de mi carrera, toda mi familia, pero ella mucho. Y me subí a mi coche, le hice una videollamada y le platiqué y obviamente las dos nos pusimos a llorar", cuenta. "No podíamos ni hablar de la emoción". Karla Esquivel Karla Esquivel, actriz mexicana | Credit: Photographed by @rodorigelfoto Showroom: @steponfashion @nelblu___ MUAH: @velveetmuah PR: @amvarrp @anivarmorillon Esquivel reconoce que su participación en el melodrama que estelarizan Susana González y Gabriel Soto jugó un papel importante a la hora de ser elegida para protagonizar esta historia. "Mi camino es amarte y sobre todo Gaby llegaron a mi vida para cambiármela totalmente", asevera. "Me abrieron las puertas de muchas bendiciones y estoy totalmente agradecida con la historia, con Gaby obviamente y con los productores porque me dieron este empujón para que más gente me pudiera ver y pudiera ver quién soy y lo que traigo para esta industria". En Nadie como tú, la actriz interpretará a Ximena, una joven mezcalera cuyo principal sueño es tener sus propias parcelas de magueyales para dar trabajo a los campesinos de la zona y ofrecerles mejores condiciones laborales. "Es una mujer bien plantada, es muy fiel a sus convicciones, muy fiel a su gente, sobre todo a la gente que quiere, es muy protectora con sus personas y trae los pantalones bien puestos", avanza. "No se deja de nada ni de nadie". Brandon, por su parte, se adentrará en la piel de Salvador, un abogado especialista en derechos humanos, íntegro y de firmes principios. "Salvador se tuvo que ir de muy chico a la ciudad, deja la hacienda y se va con su mamá, él crece, se hace abogado, pero es un abogado que le gusta mucho luchar por los derechos humanos de los demás y siempre va defendiendo a esas personas que no tienen los recursos y que abusan de ellas", explica. "Es un personaje muy bondadoso, muy seguro, leal a sus creencias, a lo que quiere". Brandon Peniche Brandon Peniche, actor mexicano | Credit: Mezcalent El actor no puede estar más agradecido con el productor Ignacio Sada por volver a confiar en él para protagonizar esta historia. "Le estoy eternamente agradecido porque gracias a él tuve un proyecto que fue un parteaguas para mí en mi carrera [Un refugio para el amor], fue el que me dio mi primer protagónico [Contigo sí] y ahora que confíe de nuevo en mí estoy eternamente agradecido", expresa. "La historia está espectacular, todos los capítulos están padrísimos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más elenco La telenovela también contará con las actuaciones de Irina Baeva, Eduardo Santamarina, Alejandra Barros, Diego Olivera, Elizabeth Álvarez y Paty Díaz, entre otros. Su estreno está programado para el segundo semestre de 2023.

