Blanca Soto revela por qué salió de Señora Acero La actriz dejó de protagonizar la superserie en 2016 tras morir inesperadamente su personaje durante el final de la segunda temporada. By Moisés González Tras encabezar en 2013 la exitosa telenovela de Televisa Porque el amor manda, Blanca Soto debutó por la puerta grande en Telemundo como protagonista de la superserie Señora Acero (2014), ficción que estuvo más de cuatro años al aire y contó con cinco temporadas. La bella actriz mexicana; sin embargo, solo participó en 148 de los casi 400 capítulos que tuvo finalmente la teleserie ya que su personaje murió sorpresivamente durante el final de la segunda temporada. La abrupta salida de Blanca, que generó mucho enojo y tristeza entre los fieles seguidores de la superserie, dio pie a que se especulara en diferentes medios de comunicación sobre el motivo real que habría llevado a la actriz a poner punto final a su participación en Señora Acero. Image zoom Blanca Soto, Señora Acero. Mezcalent La verdad, no obstante, solo la tiene Blanca y la actriz por fin ha roto el silencio. "Era un ciclo, el acuerdo siempre fueron dos temporadas de una serie, se terminó y creo que para mí era bueno", se sinceró en una reciente entrevista con CNN en Español la intérprete de 40 años, quien tiene medio millón de seguidores solo en Instagram. La también heroína del exitoso melodrama Porque el amor manda reconoció, además, que ya tenía pactados otros compromisos que le impedían seguir en la superserie. "Fue un gran éxito, al público le gustó pero yo tenía otros proyectos y otros compromisos y cosas por hacer y ellos dijeron 'para adelante, tranquila, todo terminó bien, cuando tengamos alguna cosa increíble vamos a hacer algo juntos otra vez", detalló Soto. A 3 años de su inesperada salida de la superserie, Blanca regresó anoche por la puerta grande a las pantallas de Telemundo como protagonista de No te puedes esconder, la nueva serie limitada de la cadena de habla hispana en la que también ejerce como productora ejecutiva. Image zoom Blanca Soto en No te puedes esconder. Cortesía TELEMUNDO "Son diez capítulos intensos, de verdad que te la pasas sentado en el asiento sin poderte mover. Aparte de que es visualmente muy fuerte y que lleva mucha acción pero es más que nada tensión interna, tratando de resolver lo que está sucediendo, cómo todas estas vidas se entrelazan y poco a poco vas descubriendo, el público y los personajes, todo lo que va sucediendo", contó Soto. No te puedes esconder se transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo.

