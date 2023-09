¡De la ficción a la vida real! 'Blanca' y 'Marco' de Eternamente amándonos ¡también serían pareja en la vida real! Los actores de la exitosa telenovela de Univision, Valentina Buzzurro y David Caro Levy, sorprendieron a muchos este martes al declararse su amor en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eternamente amándonos Valentina Buzzurro y David Caro Levy, Blanca y Marco en Eternamente amándonos | Credit: Instagram Valentina Buzzurro; TelevisaUnivision La telenovela Eternamente amándonos, que Univision transmite de lunes a viernes a las 8 p. m., hora del Este, con Marcus Ornellas y Alejandra Robles Gil como protagonistas, ha cautivado a la audiencia con diferentes historias de amor. Una de ellas es la protagonizada por Valentina Buzzurro y David Caro Levy, o lo que es lo mismo Blanca Ortiz y Marco Iturbide. Ella es una joven empleada de servicio que trabaja en la casa de la familia Iturbide, donde vive el menor de los hermanos, un joven cariñoso y libre de quien se enamora. "Desde muy pequeñita tiene una atracción muy grande por él pero es un poco un amor imposible", contaba Buzzurro meses atrás en una entrevista para el programa Hoy. Valentina Buzzurro Valentina Buzzurro es Blanca Ortiz en Eternamente amándonos | Credit: Instagram Valentina Buzzurro David Caro Levy David Caro Levy es Marco Iturbide en Eternamente amándonos | Credit: TelevisaUnivision Pero Blanca y Marco no fueron los únicos que se enamoraron en el transcurso de la telenovela que produce Silvia Cano. Sus actores, Valentina y David Caro, al parecer también fueron flechados por Cupido durante las grabaciones del melodrama. David Caro Levy Valentina Buzzurro y David Caro Levy, Blanca y Marco en Eternamente amándonos | Credit: TelevisaUnivision Los mensajes que se intercambiaban a través de las redes sociales desde hacía meses hacían sospechar que había podido surgir algo más que una relación de amistad entre ellos, pero no fue hasta este martes cuando los rumores sobre un posible romance se avivaron con la foto que compartió Valentina en Instagram en la que ambos aparecen besándose en la boca. Valentina Buzzurro Valentina Buzzurro y David Caro Levy | Credit: Instagram Valentina Buzzurro "Te amo", escribió la actriz junto a la romántica instantánea. A lo que él comentó: "Yo más". La imagen no pertenece a ninguna escena de la telenovela ya que los dos lucen looks muy diferentes a los de sus respectivos personajes. Cabe mencionar que las grabaciones del melodrama finalizaron a principios de agosto y la historia ya llegó a su fin en México. ¿De vacaciones juntos? Aunque no se dejaron ver en ningún momento juntos en las redes sociales, tanto Valentina como David Caro estuvieron recientemente en Europa. Ambos compartieron desde sus respectivas cuentas de Instagram una imagen en la que posan desde El Coliseo de Roma, en Italia. Valentina Buzzurro Valentina Buzzurro en El Coliseo, Roma | Credit: Instagram Valentina Buzzurro "¡Qué hermosura!", comentó el actor en la foto de Valentina. David Caro David Caro Levy en El Coliseo, Roma | Credit: Instagram David Caro Levy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A lo que ella le respondió: "Ayyy tuuu". ¿Así o más enamorados? ¡Qué viva el amor!

