Así lucen hoy los actores de la telenovela Dos mujeres, un camino 25 años después de su final By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Ya han pasado más de dos décadas desde el debut en la pantalla chica de la telenovela Dos mujeres, un camino. ¡Mira qué ha sido de los protagonistas de este recordado culebrón! Empezar galería El elenco Image zoom Agencia México Los actores Erik Estrada, Bibi Gaytán y Laura León formaron parte del elenco de esta serie mexicana. Advertisement Advertisement Bibi Gaytán Image zoom Mezcalent La actriz mexicana interpretó a Tania García, la camarera que estaba enamorada del personaje de Erik Estrada. Volviendo al escenario Image zoom Mezcalent Después de 15 años de estar alejada de la actuación, Gaytán regresó a los escenario para formar parte del musical Chicago. Advertisement Laura León Image zoom NTX Fotos “La Tesorito” interpretó a Ana María, la esposa del personaje de Erik Estrada en la trama. Su ausencia Image zoom Mezcalent “Fueron muchos años constantes de estar haciendo telenovelas y me metían el aparato [apuntador] aquí [en los oídos]”, confesó León en una entrevista que le dio a los medios de comunicación. “Y poco a poco fui perdiendo un poco la audición. Pero no necesito ahorita ningún aparatito”. Erik Estrada Image zoom Art Zelin/Getty Images El actor de la serie CHiPS dio vida al protagonista de la telenovela, Johnny, un camionero mexicano enamorado de dos mujeres. Advertisement Advertisement Advertisement Hoy en día Image zoom Manny Hernandez/Getty Images El mes pasado, el histrión saludó a sus fans en NostalgiaCon, evento que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Anaheim, en California. Itatí Cantoral Image zoom Gabriel Olsen/Getty Images La mexicana hizo de Graciela Toruño Nuñez en la serie. Sergio Sendel Image zoom Mezcalent El actor interpretó a un oficial de policía que estaba enamorado del personaje de Bibi Gaytán e intentó acusar al personaje de Erik Estrada de asesinato. Advertisement Advertisement Advertisement Enrique Rocha Image zoom Enrique Rocha/ Discovery en Español Interpretó a Ismael Montegarza, un padre que quería venganza por la muerte de su hijo, una muerte que él pensó que fue causada por el personaje de Erik Estrada. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Así lucen hoy los actores de la telenovela Dos mujeres, un camino 25 años después de su final

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.