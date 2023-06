¿Qué ha sucedido con el regreso de Betty en NY en términos de audiencia? La adaptación moderna de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty la fea que protagonizan Elyfer Torres y Erick Elías regresó este lunes al horario estelar de Telemundo en competencia directa con El amor invencible (Univision) y Enamorándonos (UniMas). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Betty en NY El amor invencible; Betty en NY; Enamorándonos | Credit: TelevisaUnivision; Telemundo; Mezcalent El prime time de Telemundo no atraviesa su mejor momento en términos de audiencia. La cadena hispana reestrenó este lunes su exitosa telenovela Betty en NY, historia que protagonizaron en 2019 Elyfer Torres y Erick Elías, con el propósito de mejorar los discretos datos de audiencia que venía registrando su nuevo drama turco Secretos de sangre, que se transmitía de 9 a 11 p. m., hora del Este. El viernes, en su última emisión de 2 horas –ahora solo se emite de 10 a 11 p. m., hora del Este–, la historia protagonizada por las estrellas turcas Pinar Deniz y Kaan Urgancıoğlu promedió 685 mil televidentes (P2+), siendo la ficción menos vista. El ranking lo encabezó El amor invencible (Univision) que sedujo a 1,207,000 televidentes (P2+). La jugada, por el momento, no le ha salido bien a Telemundo. La telenovela en la que también participan Sabrina Seara, Aarón Díaz, Sylvia Sáenz y Saúl Lisazo, entre un destacado elenco, no ha logrado elevar la audiencia del prime time de Telemundo. Todo lo contrario. Elyfer Torres Elyfer Torres es Betty en NY | Credit: TELEMUNDO La adaptación moderna de Yo soy Betty, la fea promedió el lunes en su regreso tan solo 519 mil televidentes (P2+), una cifra poco alentadora que lejos de mejorar empeoró el martes con su segundo capítulo, que se situó por debajo del medio millón de televidentes (P2+). Betty en NY se ha visto triplicada en audiencia por la telenovela de la competencia, El amor invencible (Univision), que promedió el lunes y el martes en su misma franja horaria respectivamente 1,225,000 televidentes (P2+) y 1,449,000 televidentes (P2+). Angelique Boyer Angelique Boyer y Danilo Carrera, protagonistas de El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision Lunes, 5 de junio 1.El amor invencible (Univision): 1,225,000 televidentes (P2+) 2.Betty en NY (Telemundo): 519 mil televidentes (P2+) Martes, 6 de junio 1.El amor invencible (Univision): 1,449,000 televidentes (P2+) 2.Betty en NY (Telemundo): 471 mil televidentes (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ficción también ha estado a punto de ser superada en audiencia por Enamorándonos USA (UniMas), el programa de la cadena hermana de Univision, que registró en sus 2 horas de emisión el lunes y martes respectivamente 454 mil televidentes (P2+) y 420 mil televidentes (P2+). Enamorándonos Ana Patricia y Rafael Araneda, conductores de Enamorándonos | Credit: Mezcalent Lunes, 5 de junio 1.Betty en NY (Telemundo): 519 mil televidentes (P2+) 2.Enamorándonos (UniMas): 454 mil televidentes (P2+) Martes, 6 de junio 1.Betty en NY (Telemundo): 471 mil televidentes (P2+) 2.Enamorándonos (UniMas): 420 mil televidentes (P2+)

