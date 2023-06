El beso de William Levy, y más imágenes ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Levy Credit: Instagram (x2) Las protagonistas del universo 'Vencer' se reúnen a pocos días del estreno en México de la quinta entrega de la exitosa franquicia, Eduardo Yáñez y Sergio Sendel de Destilando amor de nuevo juntos como protagonista y villano, y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 7 imágenes! Empezar galería ¡Qué beso! Samadhi Zendejas Credit: Instagram Samadhi Zendejas William Levy y Samadhi Zendejas vivirán una intensa historia de amor como protagonistas de Vuelve a mí, el nuevo drama romántico de Telemundo que se graba en Miami. A modo de aperitivo, la actriz mexicana compartió esta imagen desde su perfil de Instagram que revolucionó las redes sociales. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio De nuevo juntos Eduardo Yáñez Credit: Instagram Eduardo Yáñez A 16 años del final de la exitosa telenovela Destilando amor, Eduardo Yáñez y Sergio Sendel volverán a compartir set de grabación en el melodrama Golpe de suerte que producirá Nicandro Díaz para TelevisaUnivision. Como ocurriera en su día en la historia que estelarizó Angélica Rivera, Yáñez será el protagonista mientras que Sendel se encargará de hacer villanías. 2 de 7 Ver Todo ¿Qué están preparando? Vencer Credit: Instagram Rosy Ocampo A días del estreno en México de Vencer la culpa, varias de las protagonistas de la exitosa franquicia 'Vencer' –Paulina Goto (Vencer el miedo), Daniela Romo, (Vencer el desamor), Claudia Álvarez (Vencer el desamor), Ariadne Díaz (Vencer la ausencia) y Claudia Martín (Vencer la culpa), se reunieron este miércoles para grabar una sorpresita que pronto verá la luz. 3 de 7 Ver Todo Anuncio De regreso Golpe de suerte Credit: Instagram Golpe de suerte Tras más de 5 años alejada de las telenovelas, Maya Mishalska está de regreso como parte del elenco de Golpe de suerte, el nuevo melodrama que producirá Nicandro Díaz para TelevisaUnivision. "Cuidado, esta familia puede ser muy divertida", se avanzó desde el perfil de Instagram de la telenovela. 4 de 7 Ver Todo Graban en Oaxaca Nadie como tú Credit: Instagram Diego Olivera Nadie como tú, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que protagonizan Brandon Peniche y Karla Esquivel, trasladó esta semana sus grabaciones a los bellos escenarios de los magueyales ubicados en el estado de Oaxaca, donde transcurrirá esta historia de amor que produce Ignacio Sada y en la que también participan Irina Baeva y Diego Olivera, entre otros. 5 de 7 Ver Todo Cambia de registro Eva Cedeño Credit: Instagram Golpe de suerte Tras hacer villanías en Cabo, Eva Cedeño interpretará a Miranda, una madre soltera generosa y honesta, en el melodrama Golpe de suerte, que comenzará a grabarse próximamente en México. Esta es una probadita de lo que será su personaje. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Hasta siempre! Eternamente amándonos Credit: Instagram Marcus Ornellas Marcus Ornellas, Alejandra Robles Gil y compañía ya terminaron de grabar en México la telenovela Eternamente amándonos, historia que Univision estrenará el 10 de julio a las 8 p. m., hora del Este. "¡Me llevo puros recuerdos padres de este hermoso y cariñoso proyecto! Gracias a tod@s mis compañeros que trabajaron en frente y detrás de cámara. Y un gracias muy especial a la responsable de todo esto, mi querida productora Silvia Cano", escribió Ornellas desde su cuenta de Instagram. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

