EXCLUSIVA Bernardo Flores es Juan David en Pasión de gavilanes 2 "Mi personaje es un mini Juan Reyes" El actor mexicano, quien interpreta a uno de los protagonistas juveniles de la segunda temporada de la exitosa telenovela de Telemundo, habla con People en Español sobre su participación en esta esperada secuela que la cadena hispana estrenará en febrero en horario estelar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bernardo Flores Danna García; Bernardo Flores; Mario Cimarro | Credit: TELEMUNDO Arropados por los seis protagonistas originales –Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown–, la nueva temporada de Pasión de gavilanes traerá a la pantalla de Telemundo a una nueva generación de gavilanes, hijos de los personajes protagónicos de la historia original, que tienen todo para conquistar al público. Uno de ellos es el actor mexicano Bernardo Flores, quien interpreta a Juan David, el primogénito de Norma Elizondo (Danna García) y Juan Reyes (Mario Cimarro), personaje que ya aparecía como bebé en la primera temporada. "Formar parte de la segunda temporada de Pasión de gavilanes es una bendición", asegura el intérprete de 25 años en entrevista con People en Español. "Estoy agradecido con Dios y con la vida por brindarme personajes tan distintos cada vez", agrega Flores, quien participó en 2020 en la segunda temporada de La doña como hijo de David Zepeda. ¿Llegaste a ver en su día la primera temporada de Pasión de gavilanes? No había tenido oportunidad de ver la primera temporada, pero lo que sí sé es que fue un fenómeno mundial. Me siento agradecido con Dios y con la vida por ponerme en esta continuación de la historia. Cuando te confirman que serás parte de la secuela de Pasión de gavilanes, ¿cuál fue tu primera reacción y a quién llamaste primero para contarle la noticia? Sobre todo la sorpresa fue que viajaba a Colombia a grabar. Salir del país nuevamente para formar parte de una producción así de esperada es una bendición. A los primeros que le conté fue a mis padres. Danna y yo hemos hecho un gran clic, nos pasamos muriéndonos de risa que hasta cuesta trabajo actuar juntos de lo bien que nos llevamos — Bernardo flores ¿Cómo recuerdas esa noche previa al primer día de grabaciones? ¿Qué pensabas? ¿Cuáles eran tus expectativas de cara a esa aventura que estaba por comenzar? Yo llegué de México y al día siguiente empezaron grabaciones. Digamos que a veces este medio es de mucha premura y no da tiempo como de tomarse el momento para asimilar todo en el momento y en cuanto a expectativas lo que Dios y el destino quieran. Bernardo Flores Bernardo Flores es Juan David en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO ¿Cómo fue ese primer día de grabación? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Los caballos definitivamente y los paisajes que son como de fotografía. ¡Se ven irreales! ¿Recuerdas algún consejo que te diera alguno de los actores de la primera temporada? ¡Divertirnos! ¿La convivencia entre el elenco joven y los actores de la primera temporada cómo está siendo en el día a día en el set de grabación? Nos hemos convertido en excelentes amigos, sobran las risas cuando compartimos en set. Danna y yo hemos hecho un gran clic, nos pasamos muriéndonos de risa que hasta cuesta trabajo actuar juntos de lo bien que nos llevamos. ¿Alguna anécdota detrás de cámaras que nos puedas compartir? Al igual que con mis 'hermanos', las escenas se han vuelto cada vez más complicadas, pero cada día hay más convicción entre nosotros, sobran risas y chistes dentro del set. Bernardo Flores Bernardo Flores es uno de los protagonistas juveniles de Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO ¿Qué nos puedes contar sobre tu personaje? Es un chico muy maduro y me atrevería a decir algo introvertido, ama a su familia sobre todas las cosas y daría la vida por ellos. Digamos es un mini Juan Reyes. ¿Te sientes identificado en algún aspecto con el personaje? No, somos muy distintos o, bueno, a la vez algo parecidos. Digamos que en la forma que ve la vida, las metas y propósitos sí, pero en personalidad muy distintos. Más que vértigo, [formar parte de Pasión de gavilanes 2 da] emoción — Bernardo flores ¿Qué supone para ti formar parte de la segunda temporada de Pasión de gavilanes? Una bendición, [estoy] agradecido con Dios y con la vida por brindarme personajes tan distintos cada vez. ¿Da vértigo unirse a una historia que fue tan exitosa? Más que vértigo, emoción. Vamos a aventarnos sin miedo. Bernardo Flores Bernardo Flores es Juan David en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Cuéntanos un poquito sobre ti, ¿cómo nace tu pasión por la actuación? Desde que tengo memoria me encanta actuar. Hoy en día veo a mi niño del pasado y le agradezco nunca haberse rendido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si tuvieras que definirte para que el público te pueda conocer más, ¿cómo lo harías? Me gusta la música, el ejercicio, escuchar historias y contarlas; me encanta salir de fiesta con los amigos y amo pasar tiempo de calidad con mis seres queridos. Por último, ¿por qué el público no puede perderse Pasión de gavilanes 2? Vendrán muchas sorpresas y nuevos personajes. Seis estructuras que se mueven y vuelven a surgir nuevas tramas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image EXCLUSIVA Bernardo Flores es Juan David en Pasión de gavilanes 2 "Mi personaje es un mini Juan Reyes"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.