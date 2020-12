Close

Exclusiva: ¿Qué siente Beren Gokyildiz al escuchar su voz doblada al español? La actriz de doblaje chilena Camila Herrera, de 30 años, es la encargada de doblar su voz en la exitosa telenovela turca de Telemundo Todo por mi hija. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La niña Beren Gokyildiz continúa conquistando al público hispano en la piel de Oyku, la protagonista de la exitosa telenovela turca de Telemundo Todo por mi hija. Un personaje que interpretó en su país natal el año pasado y cuya voz ha sido doblada al español para su emisión en América Latina y Estados Unidos por la actriz chilena Camila Herrera. ¿Pero qué siente la menor de 11 años al escucharse hablar en un idioma tan diferente al suyo? "Me causa mucha risa porque me escuchaba tan rara, con una voz diferente", reconoce Beren en entrevista con People en Español. "No sé, era distinto, pero lindo y a la vez gracioso". Image zoom Beren Gokyildiz y Camila Herrera | Credit: Cortesía TELEMUNDO; Instagram Camila Herrera Aunque Todo por mi hija es la segunda telenovela en la que dobla la voz de la carismática niña turca –la primera fue Madre, cuyos derechos de emisión adquirió meses atrás Univision–, Camila, la voz en español de Oyku, nunca ha tenido la oportunidad de conversar con Beren. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lamentablemente nunca he tenido la oportunidad de hablar con ella ni nada pero me encantaría", asegura Camila también en entrevista con People en Español. "Me habría encantado mucho antes de poder hacer el doblaje conversar con ella, saber qué sintió porque probablemente así uno llega mucho más a la parte original, pero creo que igual eso sería como un irreal en el mundo del doblaje, poder conectar como con el actor original y saber su intención ya que no es lo que se da regularmente", agrega. La actriz de doblaje chilena considera que para la niña turca debe ser 'muy extraño' oírse con otra voz "porque además ella tiene la voz un poquito más ronca que yo, yo la tengo un poco más aguda, pero de igual forma le viene la voz a su rostro", destaca. Image zoom Camila Herrera, la voz en español de Oyku | Credit: Instagram Camila Herrera Cuando estaba en el estudio de grabación doblando la voz de Beren, Camila veía primero la escena en turco y trataba de fijarse mucho en la manera en la que actúa la niña. "Antes de grabar mi escena yo la miro, la escucho en turco y además la leo al español, entonces ya voy intentando en la primera vista mirar su actitud y oírla más que nada porque yo tengo que interpretar lo que ella habla, más que lo que hace, entonces me fijo mucho en la entonación de su voz, a pesar de que yo no puedo entender lo que está diciendo", explica. Todo por mi hija se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Exclusiva: ¿Qué siente Beren Gokyildiz al escuchar su voz doblada al español?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.