La niña de Madre protagoniza a sus 12 años la ambiciosa telenovela The girl of the Green Valley La carismática actriz turca graba este nuevo drama que está basado en el famoso libro canadiense Ana, la de Tejas Verdes escrito por Lucy Maud Montgomery. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Beren Gokyildiz Beren Gokyildiz, protagonista de Madre | Credit: UNIVISION; Instagram Beren Gokyildiz, la protagonista de la exitosa telenovela turca Madre (Univision), ha cautivado al público hispano con su conmovedora interpretación de Melek, una niña que sufre abuso físico y emocional en su casa por parte de su madre y de su padrastro. Aunque ahora es cuando se está transmitiendo este aclamado drama que también protagoniza la actriz turca Cansu Dere en la piel de Zeynep, la realidad es que Beren –cuya voz es doblada en español por Camila Herrera– grabó esta telenovela hace cinco lustros, entre 2016 y 2017. De hecho, Madre fue la producción que marcó su debut como protagonista. Desde entonces, la carrera de Beren no ha dejado de crecer, llegando a protagonizar otras exitosas historias como Todo por mi hija, melodrama que Telemundo transmitió con gran éxito en 2020. Actualmente, a sus 12 años, Beren graba una nueva telenovela como protagonista que probablemente sea su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Se trata de The girl of the Green Valley –en español La niña del Valle Verde–, cuya historia está basada en el famoso libro infantil canadiense Ana, la de Tejas Verdes escrito por Lucy Maud Montgomery y que Netflix ya adaptó para televisión con la exitosa serie Anne with an E. Beren Gokyildiz Beren Gokyildiz protagoniza The girl of the Green Valley | Credit: Instagram En esta telenovela, Beren interpreta a una despierta e inocente niña huérfana que llega a vivir por error a la casa de dos hermanos solteros, cuyas vidas cambiará para siempre con su alegría e imaginación, consiguiendo formar parte, por primera vez en su vida, de una familia. Beren Beren Gokyildiz protagoniza The girl of the Green Valley | Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este martes, salió a la luz el tráiler de esta esperada producción en el que se puede ver por primera vez en acción a la actriz turca en la piel de este nuevo personaje que promete robarse también el corazón del público, como lo han hecho sus anteriores trabajos como protagonista. La telenovela, que aún no tiene fecha de estreno, es producida por Yesil Yapim y será distribuida internacionalmente por la distribuidora y productora turca Inter Medya. "Nos complace anunciar que hemos adquirido los derechos de distribución de The Girl of the Green Valley", dijo Can Okan, fundador y director ejecutivo de Inter Medya, según recoge la página web especializada en televisión TodoTVNews. "Estoy segura de que la pequeña, que logró superar las dificultades con su corazón amoroso e inteligencia a pesar de todas las cosas desagradables y negativas que le sucedieron, calentará los corazones de la audiencia. The Girl of the Green Valley tiene un gran potencial para viajar por todo el mundo".

