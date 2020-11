Close

¡Ya creció! La niña de Todo por mi hija protagoniza nueva telenovela La actriz, que terminó de grabar el melodrama de Telemundo hace aproximadamente un año y medio, ha crecido mucho físicamente desde entonces y su nuevo proyecto así lo prueba. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus 11 años, Beren Gokyildiz se ha convertido en la actriz infantil turca más exitosa del momento. Telenovela que protagoniza, telenovela que alcanza altos niveles de audiencia, no solo en su país de origen, Turquía, sino también en territorios tan lejanos culturalmente al suyo como España o Estados Unidos, donde se transmite actualmente el melodrama Todo por mi hija, historia que ha cautivado los corazones del público hispano a través de Telemundo. Este entrañable melodrama, en el que Beren da vida a una niña extraordinaria que con su amor y ternura transforma poco a poco la vida de su padre, a quien acaba de conocer, terminó de grabarse hace aproximadamente un año y medio en Turquía, por lo que mucho ha llovido en la vida de Gokyildiz desde que interpretara por última vez a la tierna Oyku. Image zoom Todo por mi hija | Credit: Cortesía TELEMUNDO A nivel profesional, la actriz se embarcó hace varios meses en un nuevo proyecto de televisión que acaba de estrenarse hace tan solo unas semanas en su país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata de Çocukluk (en español Infancia), una nueva y conmovedora telenovela que narra la historia de cuatro niñas que viven en un orfanato, una de ellas interpretada por Beren. Image zoom Póster promocional nueva telenovela de Beren Gokyildiz | Credit: Instagram MEDYAPIM En el póster promocional del melodrama podemos ver a una Beren mucho más grande acompañada de los dos actores adultos con los que encabeza el reparto de la ficción. La imagen deja ver lo mucho que ha crecido la niña desde que protagonizó Todo por mi hija, telenovela que actualmente lidera el prime time de Telemundo. Image zoom Beren Gokyildiz en su nueva telenovela | Credit: Instagram MEDYAPIM La actriz compagina la escuela con las grabaciones de este melodrama, algo que no le resulta difícil ya que está acostumbrada a hacerlo puesto que lleva varios años siendo una niña artista. "Hago mis tareas entre cortes de escenas. Me gusta mucho la escuela. Es otro mundo para mí y soy otra Beren cuando estoy en la escuela, a diferencia del set. Usualmente intentamos que mis días de filmación sean durante el fin de semana así no coincide tanto con los días de escuela", contaba la actriz meses atrás en una entrevista exclusiva con People en Español.

