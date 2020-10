Beren Gokyildiz: "Tengo algunos secretitos para llorar en escena" "Al igual que Oyku soy muy apegada a mi papá", cuenta la talentosa niña de 11 años a People en Español sobre su participación en la exitosa telenovela Todo por mi hija (Telemundo). Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras un mes al aire, Todo por mi hija se ha convertido en la ficción más vista del prime time de Telemundo. La tierna historia de una niña extraordinaria que con su amor y ternura transforma poco a poco la vida de su padre, a quien acaba de conocer, emociona cada noche a cientos de miles de televidentes. Detrás de este personaje que ha cautivado los corazones del público hispano se encuentra Beren Gokyildiz, una talentosa niña turca con la que People en Español tuvo la oportunidad de conversar recientemente sobre su participación en esta exitosa ficción que la cadena hispana transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este. Usualmente intentamos que mis días de filmación sean durante el fin de semana así no coincide tanto con los días de escuela. - Beren Gokyildiz ¿Te pareces en algo a Oyku? Claro que sí. Lo primero es que soy muy apegada a mi padre. No me imagino estar sin mi papá o mi mamá. A ambas nos encanta la escuela. Oyku es una niña tierna y trata a todos con amor y respeto y pienso que soy igual en ese sentido. Además, a ambas nos encantan los animales, especialmente los perros. Image zoom Beren Gokyildiz y Bugra Gulsoy Instagram Beren Gokyildiz ¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje? Creo que lo más que me gusta es que a pesar de enfrentar muchos obstáculos Oyku no lo demuestra. Siempre mantiene su dulzura y está lista para enfrentar cualquier cosa. Me gusta mucho la escuela. Es otro mundo para mí y soy otra Beren cuando estoy en la escuela. - Beren Gokyildiz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo logras llorar e interpretar escenas tan dramáticas a tu corta edad? Tengo algunos secretitos, pero uso técnicas como enfocarme en un punto fijo o pensar en algo que me emocione. Image zoom Beren Gokyildiz Instagram Beren Gokyildiz ¿Cómo haces para compaginar los estudios con la actuación? Hago mis tareas entre cortes de escenas. Me gusta mucho la escuela. Es otro mundo para mí y soy otra Beren cuando estoy en la escuela, a diferencia del set. Usualmente intentamos que mis días de filmación sean durante el fin de semana así no coincide tanto con los días de escuela. ¿Tienes tiempo para jugar con tus amiguitos? Sí, siempre separo un tiempo para jugar con mis amigos. Si no tengo muchas escenas puedo regresar temprano a casa y ver a mis amigos, y también en la escuela comparto con ellos. Image zoom Beren Gokyildiz Instagram Beren Gokyildiz Cuando seas grande, ¿quieres seguir actuando o te gustaría estudiar otra carrera? No sé si seguiré actuando cuando sea grande, eso lo decidiré más adelante, pero si tuviera que decir otra carrera, me gustaría ser una artista de K-pop. Me encantan. Cantan y bailan muy bien y me sé muchas canciones.

Close Share options

Close View image Beren Gokyildiz: "Tengo algunos secretitos para llorar en escena"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.