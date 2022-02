Beren Gokyildiz, la protagonista de la exitosa telenovela turca Madre, a través de los años Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Madre Credit: Instagram Beren Gokyildiz (x2) Beren Gokyildiz ha vuelto a robarse los corazones del público hispano, ahora en la piel de Melek, la protagonista de la exitosa telenovela turca Madre, que Univision transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este. Así ha cambiado la carismática actriz a través de los años y sus diferentes trabajos en televisión. Empezar galería Nace una estrella Beren Credit: Instagram Beren Gokyildiz Turquía vio nacer un 29 de septiembre de 2009 a la protagonista de la exitosa telenovela turca de Univision Madre, quien desde muy pequeña comenzó a mostrar interés por el medio artístico. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Debut en televisión Beren Credit: Instagram Beren Gokyildiz Con tan solo 5 años hizo su debut como actriz en la televisión como parte del elenco de la telenovela turca La familia de mi esposo, historia que se estrenó en Turquía en 2014. 2 de 9 Ver Todo Primer protagónico Beren Credit: UNIVISION Su debut como protagonista le llegó dos años después con Madre, drama que se estrenó en Turquía en 2016 y que actualmente transmite Univision con gran éxito de audiencia de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Actriz talentosa Beren Credit: UNIVISION "Tengo algunos secretitos, pero uso técnicas como enfocarme en un punto fijo o pensar en algo que me emocione", contaba en una entrevista en 2020 con People en Español sobre cómo logra interpretar escenas tan dramáticas a su corta edad. 4 de 9 Ver Todo Segundo protagónico Beren Credit: TELEMUNDO En 2018, Beren asumió el rol protagónico infantil de Todo por mi hija, un nuevo drama turco con el que volvió a conquistar a la audiencia de decenas de países alrededor del mundo, entre ellos Estados Unidos, donde se pudo ver a través de Telemundo. 5 de 9 Ver Todo Entre la escuela y la actuación Beren Credit: TELEMUNDO "Me gusta mucho la escuela. Es otro mundo para mí y soy otra Beren cuando estoy en la escuela, a diferencia del set. Usualmente intentamos que mis días de filmación sean durante el fin de semana así no coincide tanto con los días de escuela", contaba en una entrevista con People en Español en 2020 con motivo de la transmisión de Todo por mi hija por Telemundo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tercer protagónico Beren Credit: Instagram Cocukluk Su tercer y último protagónico hasta la fecha lo obtuvo en 2020 con Una casa para azul, drama que no tuvo el año pasado el éxito esperado a través de la pantalla de Telemundo. 7 de 9 Ver Todo En la actualidad Beren Credit: Instagram Beren Gokyildiz Beren cumplió 12 años en septiembre del año pasado y continúa compaginando la escuela con su carrera como actriz. 8 de 9 Ver Todo Redes sociales Beren Credit: Instagram Beren Gokyildiz En su cuenta de Instagram tiene más de 1 millón de seguidores, donde comparte imágenes como esta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

