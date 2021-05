'Melek' se despide con emotivo mensaje de La hija del embajador: "Los quiero a todos" La carismática niña interpreta a la hija de Nare y Sancar en la exitosa telenovela turca de Univision. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La hija del embajador es ya el nuevo éxito de la televisión hispana en Estados Unidos. La telenovela protagonizada por Neslihan Atagül y Engin Akyürek ha visto crecer notablemente su audiencia durante las últimas semanas, logrando este martes 4 de mayo una de sus cifras más altas tras promediar 1,545,000 televidentes (P2+), lo que le valió a Univision para liderar cómodamente su franja horaria de emisión frente a Telemundo. Por si fuera poco, el melodrama turco también logró convertirse en el programa en español más visto de todo el prime time entre televidentes totales (P2+) coincidiendo con las últimas semanas al aire de su primera temporada, que llegará a su fin el próximo viernes 21 de mayo. Pero este miércoles también fue un día histórico para la telenovela en Turquía, país en el que aún se está emitiendo su segunda temporada. Tras meses de mucho trabajo y convivencia entre los actores y el equipo de producción, llegaron a su fin las grabaciones del melodrama. La hija del embajador Credit: Instagram Entre aplausos y vítores, su elenco se reunió en torno a un delicioso pastel para celebrar todos juntos el cierre de este proyecto que tanto éxito está teniendo alrededor del mundo. La encargada de soplar las velas del pastel fue la integrante más pequeña del elenco, Beren Gençalp, quien interpreta a Melek, la hija de Nare (Atagül) y Sancar (Akyürek). La hija del embajador Credit: Instagram La carismática actriz infantil compartió varias imágenes en sus historias de Instagram en las que se puede apreciar la emoción de todo el equipo ante este último día de grabación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los amo a todos", escribió Beren junto a una instantánea en la que posa con gran parte del elenco y equipo de producción de La hija del embajador a modo de despedida. La hija del embajador Credit: Instagram Univision estrenará la segunda temporada de La hija del embajador el lunes 24 de mayo.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image 'Melek' se despide con emotivo mensaje de La hija del embajador: "Los quiero a todos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.