La primera temporada de La hija del embajador (Univision) está por llegar a su fin. La exitosa telenovela turca cerrará su primera tanda de capítulos el viernes 21 de mayo para dar paso el lunes 24 a su segunda temporada, que se emitirá en la misma franja horaria. Esta nueva temporada, cuyas grabaciones acaban de finalizar en Turquía, estará marcada por el adiós de su protagonista, Neslihan Atagül (Nihan), quien no pudo seguir participando en la historia debido a un problema de salud, tal y como dio a conocer en su día la actriz. Esta inesperada salida motivó la entrada de una nueva protagonista, la actriz turca Tuba Büyüküstün, quien se unió a la historia con un personaje diferente al de Neslihan. A pesar de integrarse a un proyecto que estaba en marcha desde hacía más de un año, a Tuba parece que no le resultó nada difícil adaptarse a su ritmo de trabajo. La actriz fue recibida con los brazos abiertos por sus compañeros, especialmente por el galán de la historia, Engin Akyürek (Sancar), quien ya había trabajado años atrás con la actriz. Pero, sin duda, una de las integrantes del elenco que mejor sintonía logró tener con la nueva protagonista fue la niña Beren Gençalp, quien interpreta a 'Melek' en la historia. La actriz infantil ha presumido en varias ocasiones de la compañía de Tuba a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con algo más de medio millón de seguidores. Ambas se dejaron ver juntas por primera vez en las redes sociales a finales de marzo con una imagen en la que Tuba aparece posando su mano en el hombro de la niña. Varios días más tarde, las actrices volvían a dejarse ver juntas en Instagram, esta vez en el interior de un coche mientras grababan una escena de la telenovela. La instantánea más reciente llegó la semana pasada coincidiendo con los últimos días de grabación del melodrama y en ella ambas aparecen tomándose fotos en una playa. La hija del embajador se transmite por Univision a las 10 p.m., hora del Este.

