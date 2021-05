EXCLUSIVA Belinda y Christian Nodal interpretarán juntos el tema musical principal de la telenovela Si nos dejan Los artistas unen sus voces en una nueva versión de uno de los boleros más reconocidos del compositor mexicano José Alfredo Jiménez que musicalizará el nuevo melodrama de Univision que protagonizan Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El próximo martes 1 de junio aterrizará en el prime time de Univison Si nos dejan, una adaptación modernizada de la exitosa historia colombiana Señora Isabel. El melodrama que protagonizan Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas y Alexis Ayala tendrá como tema musical principal uno de los boleros más reconocidos y versionados del compositor mexicano José Alfredo Jiménez, 'Si nos dejan', que en esta ocasión será interpretado por la pareja del momento: Belinda y Christian Nodal. Los artistas, que están a punto de cumplir un año de noviazgo, unen sus voces para interpretar a dúo esta emblemática canción que musicalizará la telenovela. "Es un lujo tener a Christian Nodal y Belinda interpretando una de las canciones más hermosas, románticas y clásicas de todos los tiempos del gran compositor mexicano José Alfredo Jiménez", asegura Carlos Bardasano, productor ejecutivo de la telenovela, en exclusiva para People en Español. "Tener a dos de los cantantes juveniles más exitosos del momento en una de las historias más clásicas y recordadas es darle ese tratamiento moderno y contemporáneo que se refleja en la forma en la que hemos querido contar la novela". Belinda y Christian Nodal Belinda y Christian Nodal | Credit: Mezcalent (x2) "'Si nos dejan' es un homenaje al amor y a la esperanza que además interpretada por una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo nos hace vibrar y creer que no existen imposibles cuando existe el sueño de una vida juntos", agrega Bardasano. Belinda 'regresa' de esta forma a las telenovelas, el género televisivo que la vio nacer como estrella, a 12 años de haber protagonizado Camaleones, donde además de dar vida a la heroína de la historia tuvo la oportunidad de interpretar la canción de entrada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si nos dejan, que marca el esperado regreso a las telenovelas de Gaby Spanic, narra la historia de Alicia (Villanueva), una mujer que después de toda una vida casada con quien pensaba que era el amor de su vida descubre que su marido le ha sido infiel por años. Si nos dejan Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, protagonistas de Si nos dejan | Credit: TELEVISA Víctima de los engaños y decepciones de Sergio (Ayala), Alicia tomará la decisión de separarse, reconstruir su vida y darse una nueva oportunidad en el amor con alguien más joven.

