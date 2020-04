"Me sentía sola, vacía, triste": Bárbara Mori recuerda su etapa en Rubí

Bárbara Mori vivió en 2004 con su protagónico en la exitosa telenovela Rubí el mayor éxito de su carrera hasta la fecha. Su participación en esta inolvidable historia la convirtió en la artista del momento. Fama, dinero… La actriz uruguaya tenía aparentemente todo para ser feliz y, sin embargo, no podía sentirse más sola y vacía. Así lo reveló 16 años después la intérprete de 42 años en una charla para TED Talks, donde la inolvidable Rubí abrió su corazón y compartió su historia de vida con el fin de poder ayudar a otras personas a través de su experiencia.

"Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa y me pagaban muy bien. Sin embargo, yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar. Me sentía sola, vacía, triste", se sinceró.

Image zoom Bárbara Mori en Rubí Mezcalent

"Lo cual me llevó a tener una profundísima reflexión, ni todo el dinero, ni toda la fama, ni todo el éxito jamás nos va a llevar a la felicidad si por dentro estamos rotos. A mí me rompieron de niña, mi padre con su adicción y violencia y mi madre con su abandono", confesó con valentía.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

La actriz reconoció que en ese momento de su carrera vivía una ‘turbulencia emocional’ muy fuerte que la hizo creer que no era merecedora del buen trato de nadie.

"Al crecer rodeada de golpes y abusos psicológicos se generó en mí la creencia de que yo no era lo suficientemente buena en nada como para haber merecido el amor de mis padres y creía que no merecía el buen trato de nadie, ni siquiera de mí. Iba por la vida generándome situaciones absolutamente destructivas con las decisiones que iba tomando", admitió.

Image zoom Bárbara Mori Mezcalent.com

"Entonces entendí que para encontrar la felicidad tenía que empezar a mirar hacia adentro y aprendí a meditar. Y después de años de hacer un trabajo interno profundo un día me di cuenta de que estaba llena de patrones de conducta y creencias impuestas por mis padres, mis amigos, la sociedad… Estas creencias me dieron una identidad a lo largo de mi vida que me empujó a actuar muchas veces sin darme cuenta de que estaba construyendo un camino que no quería construir y también descubrí que no estaba tan de acuerdo con esas creencias y lo más importante que yo tenía el poder de cambiar", aseveró.

Mori también habló de la decisión que tomó en su día para ser congruente con sus sueños luego de que Televisa le ofreciera un jugoso contrato de exclusividad a raíz de Rubí.

"La empresa me buscó para que firmara con ellos a cambio de cualquier cosa que yo pidiera, ojo es una oferta tentadora si lo que estás buscando es enriquecer tus bolsillos y asegurar tu futuro como muchos me lo dijeron en su momento. Pero siempre he sido fiel a mis sueños, a mis necesidades más profundas, a mis ganas de seguir aprendiendo, así que rechacé la oferta a pesar de todas las dudas que se generaron en mí al escuchar la voz de mi ego", contó.