Exclusiva: conoce a Bárbara Islas, la villana de la telenovela Contigo sí La guapísima actriz mexicana B´árbara Islas, que da vida a Samanta en el melodrama Contigo sí protagonizado por Alejandra Robles Gil y Danilo Carrera, habló de su salud mental y la dolencia que padece. ¡Mira lo que nos contó! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este lunes se estrenó en México Contigo sí, una nueva versión de la exitosa telenovela Viviana que protagonizó Lucía Méndez en 1978. Bárbara Islas da vida a la mala de Samanta en el nuevo melodrama que protagonizan Alejandra Robles Gil, Danilo Carrera y Brandon Peniche. La que fue la antagonista en las telenovelas Amores verdaderos y Fuego ardiente, dijo que disfruta bastante de ser villana en las historias y que está preparada para ser "odiada" por la audiencia porque entiende que si le cae mal a la gente, quiere decir que está haciendo buen trabajo. "Siento que las villanas tienen mucha carnita de donde sacar. Son mujeres que suben, que bajan, que se enojan, que intrigan y muy seductoras. Entonces siento que con una villana se puede jugar muchísimo. Además, Samanta trata un tema que a mí me encanta porque yo lo padezco y es la ansiedad, estrés y ataques de pánico", confesó en una entrevista en el programa People VIP que se transmite en la página de Facebook de People en Español. Bárbara Islas Credit: Cortesía Sobre su lucha contra la ansiedad, Islas dijo que el tema de la salud mental es prioritario en estos tiempos y destacó la importancia de que el mismo sea tratado en esta nueva telenovela porque entiende que ayuda a crear conciencia sobre la necesidad de buscar ayuda. "Lo mío es un poco más avanzado, es ansiedad generalizada, lo que quiere decir que casi todo me causa ansiedad, lo padezco desde muy chica; me fui dando cuenta y fui con una siquiatra y terapeuta, sí me medico hace muchos años; obviamente todo muy controlado, llevo terapia y trato de hacer mucho ejercicio y meditaciones", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela producida por Ignacio Sada, de Televisa, se transmite de lunes a viernes a las 4:30 p.m. por Las Estrellas y cuenta con la participación de estrellas como Ernesto Laguardia, Carina Ricco y Anette Michel. Bárbara Islas. Bárbara Islas y Danilo Carrera Bárbara Islas, Left: Credit: Cortesía Center: Credit: Cortesía Right: Credit: Cortesía "¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda, telenovelas y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: conoce a Bárbara Islas, la villana de la telenovela Contigo sí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.