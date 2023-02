¡Entrevista! Bárbara de Regil: "Sofía es un poco más inteligente que Bárbara. Yo sí contesto y me engancho" La actriz mexicana habla de su participación en la telenovela Cabo (Univision) y de su decisión de subir de peso para interpretar a Sofía. "Tuve que aumentar la dosis muy cañón de carbohidratos", confiesa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara de Regil Bárbara de Regil es Sofía en Cabo (Univision) | Credit: TelevisaUnivision Bárbara de Regil cautiva cada noche al público hispano como protagonista de Cabo, melodrama que Univision transmite a las 10 p. m., hora del Este. La telenovela, que también engalana Matías Novoa, lidera cómodamente su franja horaria frente al drama turco de la competencia. Tu primera vez en Televisa, ¿fue una oportunidad que buscabas o llegó a ti sin buscarlo? Fue algo que llegó a mí sin buscarlo y creo mucho que lo que llega a ti es porque es para ti. Y estoy muy contenta porque me han tratado muy bien aquí. La verdad que El Güero [productor] me ha tratado espectacular, toda la gente de aquí ha sido muy amable, muy lindos todos. ¿Cómo te sientes de ser la protagonista de esta historia? Muy contenta. Cabo es un proyecto bien bonito, con unas locaciones espectaculares, con unas actuaciones la verdad muy trabajadas, con unos cuerpos de esos muchachos impresionantes. Estoy muy contenta con el proyecto en sí porque me gusta mucho. Estoy muy enamorada de mi personaje. Definitivamente no hago un personaje que no me guste. Cabo Bárbara de Regil es Sofía en Cabo (Univision) | Credit: TelevisaUnivision ¿Qué es lo que más destacarías de tu personaje? Mi personaje es muy lindo. Sofía es una mujer que es muy amorosa, que no tiene rencor en su corazón, que no se engancha, que es muy inteligente, que siempre quiere aprender, que siempre quiere saber más, que ama a su familia, que ama a su hermana, a su papá y que se enamora perdidamente como niña y eso me encanta. ¿En qué se parecen Sofía y Bárbara de Regil? Nos parecemos en que las dos amamos incondicionalmente y las dos trabajamos por lo que queremos. Bárbara de Regil Bárbara de Regil es Sofía en Cabo (Univision) | Credit: TelevisaUnivision ¿Y en qué no se parecen? Sofía de repente es un poco más inteligente que Bárbara y se queda callada cuando le hacen cosas y no contesta porque es más inteligente. Yo sí contesto (ríe), yo sí me engancho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sabemos que llevas una vida muy fitness, sin embargo, para esta telenovela tuviste que subir un poco de peso, ¿fue algo que te pidieron? No me lo pidieron, yo lo decidí para que se me vea la cara más llenita y me vea más chiquita. ¿Qué cambios hiciste para lograrlo? Solo comer más carbohidratos, más papa, más arroz, más tortillas, eso fue a lo que le tuve que aumentar la dosis muy cañón. Pero el ejercicio igual. Tal vez le bajé un poco al cardio. Cabo se transmite a las 10 p. m., hora del Este, por Univision.

