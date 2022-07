Bárbara de Regil protagonizará la nueva telenovela del productor de La desalmada: "Para mí es un sueño" La actriz mexicana dará el salto a TelevisaUnivision como protagonista del nuevo melodrama que producirá José Alberto Castro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara de Regil Bárbara de Regil | Credit: Mezcalent Inició su carrera en TV Azteca, el año pasado protagonizó para Telemundo Parientes a la fuerza y ahora se alista para debutar en las filas de TelevisaUnivision. Bárbara de Regil confirmó este martes ante las cámaras del programa Hoy que será la protagonista de la nueva telenovela de José Alberto Castro, productor de éxitos como La desalmada y Corona de lágrimas. "Para mí es un sueño porque El Güero [Castro] la verdad es que soy su fan", expresó emocionada la actriz mexicana, quien cuenta con más de 8 millones de seguidores en Instagram. "Además", continuó la que fuera protagonista de la exitosa serie mexicana Rosario Tijeras, "soy amiga de sus hijas, entonces para mí es como algo bien bonito la verdad trabajar con él y que haya pensado en mí yo estoy de que rayada", admitió la también influencer. Bárbara de Regil Credit: TelevisaUnivision Hasta el momento no han trascendido oficialmente los detalles del melodrama que protagonizará De Regil para TelevisaUnivision; pero, según adelantó recientemente el periodista mexicano Juan José Origel a través de su columna Vida y Milagros del diario El Heraldo, la actriz compartiría elenco en esta historia con el galán chileno Matías Novoa, quien se apoderará desde el lunes 11 de julio del prime time de Univision como protagonista de La herencia: un legado de amor. Bárbara de Regil Bárbara de Regil | Credit: Mezcalent Los conductores del programa matutino de Televisa se mostraron muy felices con la noticia del ingreso de De Regil a las filas de TelevisaUnivision, especialmente Andrea Legarreta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mucho éxito hermosa, sin duda les va a ir muy bien. Ya sabemos que ella hizo un personaje que fue emblemático y que le fue espectacular", expresó la conductora mexicana. "Nos va a poner a todo Televisa en forma", bromeó por su parte Arath de la Torre aludiendo a su lado fitness.

