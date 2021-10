Bárbara de Regil debuta este martes en el prime time de Telemundo como protagonista de Parientes a la fuerza, la nueva comedia romántica de la cadena hispana con la que deja atrás el personaje de sicaria que interpretó en la exitosa serie mexicana Rosario tijeras. "Estoy muy emocionada porque este es un personaje totalmente diferente a lo que yo he hecho", expresa a People en Español la actriz mexicana, quien da vida a Carmen Jurado, una cantante originaria de México que se va a vivir sin papeles a Los Ángeles tras enamorarse de un hombre mayor interpretado por Guy Ecker. "Esta es una mujer honesta, libre, que dice lo que siente, directa, que no ve edad en el amor, que le encanta cantar, que se avienta a la vida, que va por la vida sin papeles. Me encantó este personaje porque está muy humano y porque creo que a la gente le va a encantar y les va a motivar a seguir luchando por sus sueños".

¿Impone trabajar con un actor de la trayectoria de Guy Ecker?

Yo tengo algo muy parecido a Carmen que es que nadie me impone porque todos somos seres humanos, todos somos iguales. Él tiene una carrera que respeto y admiro, pero imponerme no. Nadie.

Conocías el trabajo del actor me imagino…

Nunca había trabajado con él, [pero] por supuesto que sabía quién era. Más bien cuando me dijeron que él era me gustó mucho porque está padrísimo, yo tengo 34 y él tiene 60, y dije 'no es el protagonista que normalmente esperas, que es el joven….'. Me encanta porque es diferente, es una historia diferente en donde hasta la mamá de Carmen decía: 'Pero él es mayor que tú'. Entonces dije 'me encanta'. Y además me gustó mucho trabajar con él.

Bárbara de Regil Bárbara de Regil y Guy Ecker, protagonistas de Parientes a la fuerza | Credit: TELEMUNDO

Sin duda la diferencia de edad entre ambos es muy grande, ¿cómo hicieron para lograr conectar en el set de grabación y que se vea que hay química entre ustedes?

Con el corazón. Yo actúo y actúo con el corazón y lo hago pensando todo el tiempo en Carmen, me olvido de Bárbara y estoy enfocada en Carmen, así en todos mis personajes. Cuando me toca ser sicaria me enfoco en ser sicaria y soy y aquí también soy y así es cómo conectamos. No sé qué trabajo haya hecho él, pero conectamos muy bien la verdad.

Llevo más de la mitad de mi vida siendo mamá porque tuve a mi hija a los 16 años, entonces no sé ser otra cosa más que mamá Bárbara de Regil

¿Hay alguna cosa que te haya sorprendido del actor o te llamara especialmente la atención a la hora de desarrollar su trabajo en el set de grabación?

No, nada. Al contrario. Con él siempre tuve una gran química, su esposa siempre está con él, entonces fue maravilloso. Yo me sentí tranquila todo el tiempo. Todo la verdad que fluyó bien gracias a Dios, como tiene que ser.

¿Cuál dirías que fue el mayor reto que te tocó como actriz en esta historia?

Yo diría que usar máscaras y el tema del covid y las pruebas. Eso fue lo que más porque fuera de eso me encanta trabajar y me encanta la actuación y lo disfruto mucho y este personaje lo disfruté muchísimo. Es un gran personaje que les va a gustar mucho. Pero el tema de todo el detrás, de las pruebas cuatro veces a la semana y todo eso sí fue muy difícil.

Bárbara de Regil Bárbara de Regil es Carmen en Parientes a la fuerza | Credit: TELEMUNDO

¿Cómo te defines como mamá?

Soy feliz siendo mamá. Llevo más de la mitad de mi vida siendo mamá porque tuve a mi hija a los 16 años, entonces no sé ser otra cosa más que mamá. Realmente el 10 de mayo siempre digo 'guau, yo estoy festejando el 10 de mayo desde los 16 años'. Yo soy feliz siendo mamá, es de mis mejores facetas. Soy una mamá muy protectora, muy. Dice el otro día mi hija: '¿Cómo se diría en lugar de mamitis al revés?' Le digo: 'No sé'. 'Sí o sea cuando no puedes soltar a tu hija'. Le dije: 'No sé mi amor, ¿por qué?'. Me dijo: '¿Por qué tú eres eso?'. Y yo: 'Lo lamento, lo siento mucho, pero soy muy feliz siendo mamá'. Creo que es un regalo maravilloso para todas las mujeres.

Bárbara de Regil Bárbara de Regil y su hija | Credit: Instagram Bárbara de Regil

¿Por qué hay que ver Parientes a la fuerza?