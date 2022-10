Bárbara de Regil y Matías Novoa traen 'amor', 'pasión', 'engaños' y 'ambición' con la telenovela Cabo El productor José Alberto Castro presentó este jueves en México a los medios de comunicación su nuevo melodrama para TelevisaUnivision, Cabo, una versión modernizada de la exitosa telenovela Sortilegio que cuenta con las actuaciones protagónicas de la actriz mexicana y el galán chileno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Cabo es una historia de amor, de pasiones, de engaños, de ambición". Así presentó este jueves el productor José Alberto Castro su nueva telenovela para TelevisaUnivision, Cabo, una versión modernizada del exitoso melodrama mexicano Tú o nadie (1986), cuya historia también fue llevada a la pequeña pantalla a través de Acapulco, cuerpo y alma (1995) y Sortilegio (2009). "Es un proyecto para mí de gran reto, de gran desafío para poderlo llevar a cabo. Es una novela bastante compleja y de mucha inversión", confesó Castro. El productor ya conocía a la perfección la historia puesto que fue el responsable de producir la telenovela que protagonizaron Patricia Manterola y Saúl Lisazo hace más de dos décadas. "Tuve la oportunidad de tenerla en mis manos en 1995. Ahorita que tengo la oportunidad de volverla a tener, de volverla a trabajar fue realmente para mí un gran reto, un reto en el que poderme encontrar nuevamente con un texto, con una imagen, con un proyecto en el cual poderlo actualizar, poderlo crear nuevamente, moldearlo para este momento, para la nueva audiencia, para la forma en cómo nos estamos comunicando". Es un proyecto para mí de gran reto, de gran desafío para poderlo llevar a cabo. Es una novela bastante compleja y de mucha inversión — José Alberto Castro, productor ejecutivo El melodrama cuenta con las actuaciones protagónicas de Bárbara de Regil y Matías Novoa, quienes vivirán una intensa historia de amor en la piel de Sofía y Alejandro. "Sofía está enamoradísima del personaje de Matías Novoa", contó la actriz mexicana. "Primero se enamora del hermano, que resulta un locochón, y luego conoce a Alejandro, que es Matías Novoa, y se le va el corazón ahí y él también por ella". Bárbara de Regil Bárbara de Regil y Matías Novoa, protagonistas de Cabo | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images "Es un amor verdadero, un amor auténtico, un amor que uno espera toda la vida", agregó el galán chileno. "Y este amor surge de un accidente, que es el accidente que sufre Alejandro y que por ese accidente conoce a Sofía y se enamoran perdidamente y van a tener que luchar contra toda la familia completa y muchos más obstáculos para consolidar ese amor". Regil, quien supera los 8 millones de seguidores en Instagram, no puede estar más emocionada con su personaje. "Me gusta mucho porque es una niña que ama incondicionalmente y eso se lo estoy aprendiendo, a amar sin juzgar, a amar con el corazón realmente", señaló. Sofía es una niña que ama incondicionalmente y eso se lo estoy aprendiendo, a amar sin juzgar, a amar con el corazón realmente — Bárbara de Regil Bárbara de Regil Bárbara de Regil interpreta a Sofía en Cabo | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Novoa destacó que Alejandro, su personaje, pensaba que "tenía su vida ya resulta con un amor que no estaba consolidado todavía, pero "cuando conoce a Sofía todo cambia". Cuando Alejandro conoce a Sofía todo cambia — Matías Novoa El melodrama cuenta con unas locaciones de lujo: los paradisíacos paisajes de Los Cabos. "Los Cabos es un lugar mágico de nuestro país, es uno más de todos los mágicos lugares que tenemos de playa, de naturaleza", resaltó el productor. [También es] un lugar complicado [para grabar]. Aunque parece que lo tenemos cerca es un lugar muy aislado, es un lugar que para poderse comunicar hay que tomar… O sea todo lo que son suministros o equipo siempre tenía que llegar por barco y la mayoría de la gente en su transporte y en su llegada ha sido difícil. Pero ha valido la pena y creo que lo van a poder valorar en todas las locaciones, en todos los lugares a los que hemos podido tener acceso y en los lugares en los que hemos podido grabar". Eva Cedeño y Diego Amozurrutia llevan los roles antagónicos de la historia. El elenco lo completan Rebecca Jones, Rafael Inclán, Mar Contreras, Roberto Ballesteros, Fabiola Campomanes, María Chacón, Arlette Pacheco, Raúl Coronado, Carlos Athié, Bárbara Torres, Gonzalo Vega Jr., Markin López, Sofía Rivera Torres y Lorena Sevilla, entre otros. Más sobre Cabo Eduardo (Amozurrutia) arma un plan para quedarse con Grupo Alva, el cual consiste en hacerse pasar por Alejandro (Novoa). Bajo ese nombre, enamora a Sofía (Regil) y con engaños se casa con ella. El día de la boda, Eduardo planea un atentado contra Alejandro para que Sofía 'enviude' y de esa manera pueda tomar el control del emporio familiar. Eduardo le explica a Sofía que la usó para quedarse con la fortuna familiar y ahora ella, como 'viuda' de Alejandro va a heredar todo y juntos tendrán la vida que soñaron. Para lograr su propósito, Eduardo chantajea a Sofía y la obliga a hacer todo lo que le pida, o de lo contrario incriminará a su padre y lo meterá a la cárcel. Para sorpresa de todos, Alejandro sobrevive y Eduardo presiona a Sofía para que le haga creer a Alejandro que se casaron, pero lo olvidó, debido a los problemas de memoria que padece a raíz del accidente. Para descubrir la verdad, Alejandro mantiene su 'matrimonio' con Sofía, sin imaginar que terminarán enamorados. Alejandro y Eduardo se enfrentarán por el control de Grupo Alva, pero nada se comparará con lo que están dispuestos a hacer por el amor de Sofía. La telenovela se estrena en México el lunes 24 de octubre a las 21:30 horas por Las Estrellas. Próximamente llegará a Estados Unidos a través de la pantalla de Univision.

