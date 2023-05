¡Cabo no es la primera! La otra telenovela que protagonizaron Bárbara de Regil y Matías Novoa La actriz mexicana y el galán chileno ya protagonizaron en 2011 una telenovela. Así lucían entonces Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Matías Novoa Matías Novoa y Bárbara de Regil, protagonistas de Cabo | Credit: Mezcalent Durante los últimos cuatro meses, Bárbara de Regil y Matías Novoa han mantenido en vilo a la audiencia en el prime time de la televisión hispana como protagonistas de Cabo, la exitosa telenovela de Univision que este viernes llega a su gran final a las 10 p. m., hora del Este. La química que ambos han derrochado en pantalla no es fruto de la casualidad. La actriz mexicana y el galán chileno son desde hace muchos años grandes amigos en la vida real. De hecho, aunque poca gente lo sabe, Cabo no es el primer melodrama que protagonizan juntos. Hace más de una década, Bárbara y Matías protagonizaron para TV Azteca la telenovela mexicana Bajo el alma, que se estrenó en México en 2011 y contó con 93 capítulos. Matías Novoa Matías Novoa y Bárbara de Regil protagonizaron en 2011 Bajo el alma | Credit: TV Azteca "Ese fue nuestro primer protagónico hace 11 años y éramos unos niños, yo veo hacia atrás y éramos unos niños comenzando en esto", cuenta a People en Español Novoa. "Y ahora no, ya es una actriz hecha y derecha donde ha tenido proyectos importantísimos y la he visto crecer muchísimo como actriz y volverla a ver así convertida en esa actriz es maravilloso porque se agradece poder compartir con alguien tan buena en lo que hace". Matías Novoa Así lucía Matías Novoa en 2011 como protagonista de Bajo el alma | Credit: TV Azteca A pesar de que habían transcurrido más de 10 años, De Regil asegura que su impresión al volver a compartir set de grabación con Novoa "fue la misma". "Él es la misma persona, yo también, más maduros obviamente, ya más pulidos y eso me encanta", señala. Bárbara de Regil Así lucía Bárbara de Regil en 2011 como protagonista de Bajo el alma | Credit: TV Azteca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, quien está a punto de alcanzar los 9 millones de seguidores en Instagram, se deshace en elogios hacia su compañero de escena y amigo. "La verdad es que me llevo muy bien con él, es muy buen amigo mío y es muy generoso conmigo como actor y eso lo agradezco mucho y está padre pasar todo tu día con alguien con quien te llevas bien", destaca.

