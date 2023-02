La protagonista de Cabo (Univision) reconoció en un encuentro con medios de comunicación en México que Eva Cedeño y ella no conectaron durante las grabaciones de la telenovela, pero dejó claro que no existe una enemistad entre ellas.

Bárbara de Regil: "A veces no te llevas bien con personas porque no son iguales a ti y eso no está mal"

Hay veces en las que se logra conectar con un compañero de trabajo y otras en las que no y no necesariamente significa que tenga que existir una enemistad entre las partes.

Este último parece ser el caso de Bárbara de Regil y Eva Cedeño, protagonista y antagonista de la exitosa telenovela Cabo, que Univision transmite a las 10 p. m., hora del Este.

Preguntada al respecto en un reciente encuentro con medios de comunicación en México, Bárbara reconoció que no logró tener una relación amistosa con su compañera de trabajo.

"No te voy a ser honesta porque no voy a ser honesta en cámaras porque no me gusta ventilar y no me gusta hablar mal de nadie y ustedes lo saben. Nunca me gusta opinar de nadie ni hablar mal de nadie", comenzó dejando claro.

Eva Cedeño Bárbara de Regil, protagonista de Cabo (Univision) | Credit: Mezcalent

"Yo creo que a veces no te llevas bien con personas porque no son iguales y eso no está mal, no puedes llegar y llevarte bien con todos. Tal vez al principio lo intentas y luego ves que no es tu tipo de persona o que tú no eres su tipo de persona y te alejas", declaró.

De Regil comentó que Cedeño "es una gran chava", "una buena chava", pero "somos distintas".

"Yo no hago cosas y ella no hace cosas que yo hago", aseveró.

Eva Cedeño Eva Cedeño, antagonista de Cabo (Univision) | Credit: Mezcalent

La protagonista de Cabo ahondó más sobre este asunto a través de sus redes sociales.

"No hay rivalidad, todos somos diferentes y no tienes por qué caer bien o ser amiga de todos. No somos moneda de oro y eso no te hace rival, te hace humano. Amo ser yo y no fingir para que me quieran", comenzó escribiendo.

Eva Cedeño Credit: Instagram Eva Cedeño