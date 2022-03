¡Qué cambio! Así lucen en la vida real las villanas de la telenovela turca Hercai: amor y venganza Así se ven sin la caracterización de sus personajes las malvadas 'Azize' y 'Fusun'. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hercai Fusun y Azize, villanas de Hercai: amor y venganza | Credit: Instagram (x2) Las telenovelas turcas mandan actualmente en el prime time de la televisión hispana. Mientras que en Univision la ficción más vista es el drama turco Madre, que registra cerca de 2 millones de televidentes (P2+); en Telemundo la producción más vista es la turca Hercai: amor y venganza. La épica historia de amor que protagonizan las estrellas turcas Ebru Şahin (Reyyan) y Akin Akinözü (Miran) se ha posicionado en el gusto del público desde su estreno el año pasado. Sus protagonistas han tenido que sortear infinidad de obstáculos para poder estar juntos, entre ellos la crueldad de Azize, la abuela del protagonista, quien en un inicio de la historia empujó a Miran a utilizar a Reyyan para vengarse por el daño que les causó su familia en el pasado. Detrás de este personaje se encuentra la actriz turca Ayda Aksel, quien cuenta con casi 300 mil seguidores en Instagram, donde deja al descubierto su lado más personal. Como era de esperarse, el look que luce Ayda en su día a día fuera del set de grabación de Hercai: amor y venganza no tiene nada que ver con el de su personaje. Ayda Aksel Ayda Aksel interpreta a Azize en Hercai: amor y venganza | Credit: Instagram (x2) Sin la caracterización de Azize, la actriz realmente parece otra persona. Ayda Aksel Ayda Aksel | Credit: Instagram Quien también luce muy diferente en la vida real respecto a como se ve en la telenovela es la nueva gran villana de la historia, Fusun, interpretada por la actriz turca Aysegül Günay, cuyas maldades no parecen tener límites y amenazan con destruir constantemente la felicidad de los protagonistas. Aysegül Günay Aysegül Günay interpreta a Fusun en Hercai: amor y venganza | Credit: Instagram (x2) Aysegül se quita varios años de encima cuando deja atrás la caracterización de su personaje, como prueban las imágenes que comparte a través de su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que en la vida real la actriz es una mujer muy bella y sonriente. Aysegül Günay Aysegül Günay | Credit: Instagram Hercai: amor y venganza se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo.

