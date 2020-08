"Tuvimos nuestro momento difícil". Aylín Mujica revela cómo fue trabajar con Angélica Rivera Las actrices compartieron set de grabación en el exitoso melodrama de Televisa La dueña, pero la relación entre ambas no era tan idílica como parecía. "Me empezó a agarrar como rabia y celos", terminó confesando 25 años después Aylín. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aylín Mujica se integró este lunes al experimentado equipo de panelistas de Suelta la sopa (Telemundo), programa en el que estará colaborando a lo largo de esta semana. Sin quererlo ni mucho menos buscarlo, la actriz cubana, quien interpreta a Oriana en la exitosa telenovela Como tú no hay 2 (Univision), se convirtió durante su primera intervención en el show en la protagonista del ‘plato fuerte del día’ tras hacer una confesión sobre su excompañera de trabajo, Angélica Rivera. Mujica, quien trabajó con la exprimera dama de México en 1995 en la exitosa telenovela La dueña, aseguró que tuvo una relación algo tensa en un inicio con Angélica durante las grabaciones del melodrama. Image zoom Angélica Rivera y Aylín Mujica Mezcalent (x2) "La conozco desde al año 94 donde tuvimos nuestro momento difícil cuando estábamos grabando aquella telenovela en aquella época…", reconoció Aylín. La intérprete de 45 años reveló que ella iba a ser en un inicio la heroína de la telenovela pero dado que no podían ser los dos protagonistas extranjeros –el galán era el cubano Francisco Gattorno– el personaje se lo terminaron dando a Angélica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entonces le dieron el personaje a ella muy bien dado porque la verdad es que se comió la novela, fue un gran personaje y entonces en una de esas me empezó a agarrar como rabia y celos porque yo tenía el cabello del mismo color que ella", confesó Aylín. Según compartió Mujica, Angélica llegó a visitarla un día en su camerino para reprocharle que tenía el mismo color de cabello que ella. "Un día me tocó en el camerino y me dijo ‘sabes qué tienes el cabello igual que yo’. Y yo ‘ay lo siento’. Y en ese momento me hizo un gran favor porque Fabiola [mi personaje] se hizo famosa con unos lentes y unas colitas", rememoró Aylín.

