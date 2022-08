Aylín Mujica de regreso a Telemundo, melodrama de Gabriel Soto cambia de título y más noticias ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Aracely Credit: Instagram (x2), TelevisaUnivision Además, Aracely Arámbula repite compañero en la nueva versión de La madrastra ¡y ya van 5 proyectos juntos! Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 7 imágenes. Empezar galería Cambia de título Mi camino es amarte Credit: TelevisaUnivision La nueva telenovela de TelevisaUnivision que protagonizan Susana González y Gabriel Soto, conocida hasta ahora tentativamente como Los caminos del amor, ya no se llamará así. El melodrama que se graba actualmente en México tendrá finalmente como título Mi camino es amarte. Un título muy similar al que tuvo la anterior producción del productor Nicandro Díaz, Mi fortuna es amarte. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Misa de bendición Mi camino es amarte Credit: TelevisaUnivision Hablando de Mi camino es amarte... Este martes se llevó a cabo en el foro 8 de Televisa San Ángel, en México, una misa con motivo de su inicio de grabaciones en foro. Al evento asistieron Susana González, Gabriel Soto, Ximena Herrera, Mark Tacher, Leonardo Daniel, Sergio Reynoso, Mónika Sánchez, Alberto Estrella, Julián Figueroa, Ara Saldívar, Carlos Said, Diana Haro, Karla Esquivel y los niños Camille y André Sebastián. 2 de 7 Ver Todo De regreso a Telemundo Aylín Mujica Credit: Instagram Aylín Mujica Tras varios años alejada de las telenovelas de Telemundo, Aylín Mujica está de regreso con una actuación especial en el nuevo thriller dramático de la cadena: Juego de mentiras. La actriz, quien dio vida a villanas en exitosos melodramas como Corazón valiente, Marina y Sin senos no hay paraíso, comenzó a grabar este martes sus escenas en Miami y a través de las redes sociales dio un pequeño aperitivo de cómo lucirá su personaje. "Hoy es 23 de agosto y empiezo una nueva aventura", compartió ilusionada desde sus historias de Instagram. 3 de 7 Ver Todo Anuncio No hay 4... ¡sin 5! Aracely Arámbula Credit: Instagram Diego Soldano La patrona, Los miserables, La doña, La doña 2 y ahora... Aracely Arámbula y Diego Soldano vuelven a compartir set de grabación por quinta ocasión en una telenovela, en esta ocasión en la nueva versión de La madrastra, historia que ambos graban actualmente en México para TelevisaUnivision. "Van 5", escribió el actor argentino junto a esta foto que publicó recientemente a través de Instagram. 4 de 7 Ver Todo ¿Te lo vas a perder? Corona de lágrimas Credit: Instagram Corona de lágrimas Este viernes 26 de agosto a las 7:30 p. m. se llevará a cabo la presentación a medios de comunicación de la segunda temporada de Corona de lágrimas. El evento se podrá seguir en vivo a través de la página de Facebook de Las Estrellas y su canal de YouTube. El melodrama protagonizado por Victoria Ruffo se estrenará en México el lunes 29 agosto. 5 de 7 Ver Todo Un regreso muy esperado Karyme Lozano Credit: Instagram Karyme Lozano Así lucirá Karyme Lozano en su esperado regreso a las telenovelas como parte del elenco estelar de Mi secreto, el nuevo melodrama de TelevisaUnivision que cuenta con las actuaciones protagónicas juveniles de Macarena García y Diego Klein. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Los nuevos galanes de TelevisaUnivision <p>Diego Klein y Andrés Baida son los galanes juveniles principales de Mi secreto, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que aterrizará en México en septiembre. </p> Diego Klein y Andrés Baida son los galanes juveniles principales de Mi secreto, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que aterrizará en México en septiembre. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

