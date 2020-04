Aylín Mujica regresa a la televisión con una villana diferente en Como tú no hay 2

Aylín Mujica ha dado vida a muchas villanas a lo largo de su exitosa carrera artística, pero ninguna como Oriana, personaje con el que regresa este lunes 27 de abril a la televisión de habla hispana como parte del elenco de la nueva telenovela de Univision Como tú no hay 2. "Lo que más me atrajo para aceptar con un sí definitivo fue el género, me había tocado hacer melodramas en televisión a través de diferentes villanas pero comedia solo me había tocado en teatro", cuenta en entrevista con People en Español la actriz de origen cubano.

¿Qué tal la experiencia de hacer comedia por primera vez en televisión?

Le tengo mucho respeto a la comedia. Me gradué de artes escénicas con una comedia del dramaturgo italiano Luigi Pirandello, Así es sí así os parece, y siempre he dicho que hacer reír es lo más serio de todos los géneros. Al principio tenía un poco de temor, pero después en escena me sacaron de mi zona de confort la verdad mi directores, Carlos Cock y Luis Manzo.

Image zoom Aylín Mujica es Oriana Cortesía TELEVISA

En la historia te toca ser mamá de Ferdinando Valencia, quien es casi de tu misma edad, ¿cuál fue tu primera reacción al enterarte de que serían madre e hijo?

No me preocupa para nada la edad de mis personajes. Los actores no tenemos edad, solo representamos vidas ajenas. Nunca ha sido un conflicto para mí, de hecho uno tiene que saber que en algún momento pasarás de ser la villana sexy a la abuela de la historia, por lógica de vida, ¿no? (ríe). Las escenas con Ferdinando las disfrutaba mucho. Es un gran compañero. Lo adoro.

Image zoom Aylín Mujica y Ferdinando Valencia Cortesía W Studios

¿De qué forma hiciste para darle veracidad a esa parte del personaje porque tú te ves muy joven?

Muchas gracias por lo de joven (ríe). La verdad no me preocupé para nada, ni estaba pensando cuan sexy me estaba viendo. Creo que pude olvidarme un poco de ese tema y me entregué a Oriana y acepté que era una mujer insoportable y antipática. Esta vez no me importó no pensar en mis arrugas (ríe). Además Ferdi me ayudó mucho con eso. Es un bello.

¿Qué es lo que más te divierte de Oriana?

Lo histérica y exagerada que es. Siempre cree que le va a dar algo.

Image zoom Aylín Mujica y Gerardo Murguía en Como tú no hay 2

Si tuvieras que encontrar una similitud entre Aylín y Oriana, ¿cuál sería?

No tenemos nada en común (ríe). Oriana es insoportable.

¿Por qué Como tú no hay 2 es la mejor opción para ver en televisión?

Porque ya el mundo está patas arribas. Ya me da temor encender la TV porque a veces me asusta la realidad que estamos viviendo. Si bien es cierto que tenemos que enfrentarla y no escapar de ella, creo que es muy sano ver en la pantalla algo que te divierta, que te haga reír y olvidarnos un poco de toda esta ‘infodemia’ que es la sobreinformacion, que muchas veces nos atormenta y no nos lleva a nada. Como tú no hay 2 es un proyecto refrescante y qué mejor ahora que verlo con toda la familia para divertirnos un poquito.

¿Te has sentido encasillada a lo largo de tu carrera como villana?

Que buena pregunta. Encasillada no, pero sí me gustaría interpretar otro tipo de personajes, por eso a veces escapo un rato a conducir, que es algo que disfruto mucho.