El Juego de mentiras de Aylín Mujica de La casa de los famosos La actriz cubana forma parte del elenco del nuevo thriller de Telemundo que se estrena este martes. Su personaje, Rocío, promete dar mucho de qué hablar. La participación de Aylín Mujica en La casa de los famosos (Telemundo) prometía dar de qué hablar y así está siendo. La actriz cubana, quien ha dado vida a inolvidables villanas en exitosas telenovelas de Telemundo como Marina, Corazón valiente o Los miserables, lleva desde el pasado 17 de enero aislada del mundo exterior conviviendo con otras celebridades en la casa más famosa de la televisión hispana, reality show que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este, con la conducción de Héctor Sandarti y Jimena Gállego. A partir de esta noche, Aylín, quien es mamá de dos varones y una adolescente, estará por partida doble en la pantalla de Telemundo. A su comentada participación en La casa de los famosos, se le suma ahora el reto actoral que enfrenta en Juego de mentiras, thriller que la cadena hispana estrena esta noche a las 10 p. m., hora del Este, con las actuaciones protagónicas de Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo. En esta historia llena de mentiras y engaños que grabó el año pasado en Miami, la actriz realiza una participación especial en la piel de Rocío, personaje que promete no dejar indiferente a nadie. Aylín Mujica Aylín Mujica es Rocío en Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO Aunque los detalles se han mantenido en secreto para no adelantar nada que no se pueda saber todavía, Telemundo si destapó ya la primera imagen oficial de su personaje en la que se puede apreciar el cambio de look al que tuvo que someterse. Un cambio del que habló meses atrás en el programa La mesa caliente (Telemundo), show que este lunes celebró su primer aniversario con el regreso a Telemundo de María Celeste Arrarás. Aylín Mujica Aylín Mujica es Rocío en Juego de mentiras | Credit: Instagram Aylín Mujica "A mí me encanta no parecerme a los personajes. Fue un cambio muy radical, pero en el momento que yo estoy viendo una persona que no se parece a Aylín Mujica ya estamos del otro lado y ayuda muchísimo", contó en su momento Aylín en el programa de Telemundo. Aylín Mujica Aylín Mujica es Rocío en Juego de mentiras | Credit: Instagram Aylín Mujica La actriz, sin embargo, no es la única habitante de La casa de los famosos 3 que forma parte del elenco de este esperado thriller. Su compañero, Pepe Gámez, también participa en la serie en la piel de 'Chuy', personaje del que sí han trascendido algunos detalles. Pepe Gámez Pepe Gámez es 'Chuy' en Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO En Juego de mentiras, Pepe interpreta a un jardinero que creció en un hogar para menores donde siempre jugaba con tierra, buscando tesoros escondidos. Su personaje fue adoptado por una familia humilde y su camino se cruzó con la familia del Rio, quienes le tienen mucho aprecio. Pepe Gámez es Chuy en Juego de mentiras Pepe Gámez es Chuy en Juego de mentiras | Credit: Instagram Pepe Gámez A pesar de aparentar ser un hombre sencillo, leal y agradecido, Jesús es realmente un joven mentiroso y resentido que siente que la vida le debe mucho.

