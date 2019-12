Audiencias: Univision domina el prime time hispano frente a Telemundo La cadena de habla hispana lidera todas las franjas horarias estelares frente a Telemundo con sus cuatro ficciones: Amor eterno, Ringo, La rosa de Guadalupe y El dragón. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Diciembre está siendo un gran mes para Univision a nivel de audiencias. A poco más de dos semanas para que termine el año, la cadena de habla hispana se ha hecho con el control de las cuatro franjas horarias estelares frente a su principal rival, Telemundo, que no atraviesa su mejor momento tras el desenlace de El final del paraíso y el adiós de la tercera temporada de su reality estrella Exatlón Estados Unidos. Así lo reflejan con claridad los datos de audiencia de Nielsen difundidos por PRODU del pasado miércoles 11 de diciembre que sitúan a Univision como la cadena líder actualmente del prime time hispano. El liderazgo de Univision inicia a las 7 p.m., hora del Este, con la exitosa telenovela turca Amor eterno, que no solo lidera cómodamente su franja horaria de emisión frente a Caso cerrado (Telemundo) sino que se ha convertido, además, en la ficción líder de la televisión de habla hispana. 7PM

1. Amor eterno: 1,7 M

2. Caso cerrado: 1,1 M Image zoom Amor eterno. La cadena continúa imponiendo su liderazgo a las 8 p.m., hora del Este, donde el melodrama mexicano Ringo protagonizado por José Ron y Mariana Torres se mantiene a la cabeza frente a la telenovela turca El Sultán (Telemundo), que no ha logrado remontar su vuelo desde su estreno. 8PM

1. Ringo: 1,5 m

Algo similar sucede a las 9 p.m., hora del Este, donde el unitario La rosa de Guadalupe aventaja con amplia diferencia a la recién estrenada ficción de Telemundo Decisiones. 9PM

1. La rosa de Guadalupe: 1,3 M

2. Decisiones: 795 mil Sorprendentemente, Univision también lidera la franja horaria de las 10 p.m., hora del Este, frente a la veterana superserie de Telemundo El señor de los cielos, cuya audiencia se desplomó a raíz de la muerte de su protagonista, Aurelio Casillas (Rafael Amaya), y no ha logrado remontar. Image zoom El dragón. 10PM

1. El dragón: 1,3 M

