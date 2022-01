Así les fue en audiencia al final de La desalmada y al estreno de Madre La exitosa telenovela mexicana se despidió de la pantalla de Univision el lunes 10 de enero, entrando en su sustitución el drama turco protagonizado por la niña de Todo por mi hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madre La desalmada; Madre | Credit: UNIVISION (x2) Univision inició el 2022 renovando parte de su programación estelar. La cadena hispana despidió este lunes 10 de enero su exitosa telenovela La desalmada y lo hizo por la puerta grande. El melodrama que protagonizan Livia Brito y José Ron promedió durante su último capítulo 2,6 millones de televidentes (P2+), según datos de Nielsen difundidos por PRODU. La historia, en la que también participaron Marjorie de Sousa, Eduardo Santamarina y Marlene Favela, se convirtió una jornada más en el programa más visto de la televisión de habla hispana, triplicando en audiencia a su competidor más directo, la superserie de Telemundo Malverde: el santo patrón, que en su misma franja horaria de emisión registró 800 mil televidentes (P2+). La ficción se posicionó como la telenovela/serie con más altos ratings en horario estelar de la televisión en español desde 2020 entre adultos 18-49 años y televidentes totales 2+, figurando junto con Si nos dejan entre los dos dramas de mayor sintonía en horario estelar de toda la televisión en la actual temporada 2021/2022 entre adultos hispanos 18-49 años en Estados Unidos. Livia Brito Livia Brito y José Ron, protagonistas de La desalmada | Credit: TELEVISA/UNIVISION Aunque le fue imposible mantener esa cifra tan alta, el estreno de Madre, que aterrizó el martes 11 de enero en sustitución de La desalmada, logró debutar por la puerta grande. El drama turco sobre una niña que sufre abuso físico y emocional en su casa, promedió durante su primer capítulo 1,7 millones de televidentes (P2+), venciendo cómodamente al producto de Telemundo, Malverde, que se tuvo que conformar con 845 mil televidentes (P2+). Madre Protagonistas de Madre | Credit: UNIVISION La ficción más vista del día fue, sin embargo, la exitosa telenovela mexicana Vencer el pasado (Univision), que registró 1,8 millones de televidentes (P2+) en su emisión del martes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así, las tres telenovelas más vistas del prime time de la televisión hispana fueron: 1.Vencer el pasado: 1,860,000 (P2+) 2.¿Qué le pasa a mi familia?: 1,756,000 (P2+) 3.Madre: 1,729,000 (P2+)

