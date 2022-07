Así le fue en audiencia al estreno del drama turco Infiel Cansu Dere regresó este lunes 13 de junio al horario estelar de la televisión hispana como protagonista de Infiel frente al especial de 2 horas de Mi fortuna es amarte (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Infiel Infiel (Telemundo); Mi fortuna es amarte (Univision) | Credit: Telemundo; TelevisaUnivision A 1 mes de la emisión del último capítulo de Madre por la pantalla de Univision, la actriz turca Cansu Dere regresó este lunes 13 de junio al prime time de la televisión hispana como protagonista de Infiel, drama que Telemundo estrenó a las 10 p. m., hora del Este. La llegada de esta ambiciosa ficción, que se ha convertido en el más reciente éxito mundial de la televisión turca, provocó que Univision modificara de manera sorpresiva su programación estelar para intentar debilitar su estreno. Pero, ¿le salió bien la jugada a la cadena? El drama turco, que narra la historia de Asya (Dere), una prestigiosa doctora que ve derrumbarse su aparente vida perfecta tras sospechar que su esposo, el arquitecto Volcan Arslan, está teniendo una relación extramarital, aterrizó discreto en la pantalla de Telemundo. Infiel Infiel (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO La ficción promedió durante su primer capítulo 1,070,000 televidentes (P2+) y 359 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, lo que impidió a Telemundo liderar su franja de emisión frente al especial de 2 horas de la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte (Univision), que registró de 9 a 11 p. m., hora del Este, 1,561,000 televidentes (P2+) y 583 mil adultos 18-49 años. Mi fortuna es amarte Susana González y David Zepeda en Mi fortuna es amarte (Univision) | Credit: Mezcalent 10PM 1.Mi fortuna es amarte: 1,561,000 (P2+) 2.Infiel: 1,070,000 (P2+) Pese a ello, el debut de Infiel mejoró la audiencia de los estrenos más recientes de Telemundo en materia de ficción, entre ellos Hasta que la plata nos separe y el drama turco Amor valiente, que registraron en su día 753 mil televidentes (P2+) y 847 mil (P2+) respectivamente. Infiel Cansu Dere, protagonista de Infiel (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El estreno de Infiel se vio arropado por la emisión especial de tres horas del exitoso reality show La casa de los famosos (Telemundo), que promedió 1,356,000 televidentes (P2+). El programa estelar más visto, sin embargo, fue la telenovela Mi fortuna es amarte (Univision). La mexicana y el güero, por su parte, registró 1,198,000 televidentes (P2+).

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así le fue en audiencia al estreno del drama turco Infiel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.