Así le fue en audiencia al estreno de Mujer de nadie La telenovela protagonizada por Livia Brito y Marcus Ornellas aterrizó este martes en el prime time de la televisión hispana en competencia directa con el drama turco Infiel (Telemundo). A medio año del exitoso final de La desalmada, telenovela que el año pasado batió récords de audiencia tanto en México como en Estados Unidos; Livia Brito volvió a apoderarse este martes del prime time de Univision como protagonista de Mujer de nadie. Y lo hizo por la puerta grande. El melodrama que también protagoniza el actor brasileño Marcus Ornellas, el inolvidable Martín Guerra de Si nos dejan, debutó con fuerza en la televisión hispana de Estados Unidos. El primer capítulo de la telenovela que produce Giselle González (Imperio de mentiras, Caer en tentación) logró congregar frente a la pantalla de Univision a 1,300,000 televidentes (P2+), lo que llevó a la cadena a liderar cómodamente su franja de emisión frente al drama turco de la competencia, Infiel (Telemundo), que no pudo superar el millón de televidentes (P2+). 10PM 1.Mujer de nadie (Univision): 1,300,000 (P2+) 2.Infiel (Telemundo): 840 mil (P2+) El estreno de Mujer de nadie mejoró ligeramente los datos de audiencia que venía registrando en su misma franja horaria la bioserie sobre la vida del fallecido Vicente Fernández, El último rey: el hijo del pueblo, cuyo final promedió justo el día anterior 1,285,000 televidentes (P2+). Mujer de nadie narra la historia de Lucía (Brito), una joven ingenua que fue maltratada por las personas que más amaba. Cansada de la traición y el trato injusto de quienes la rodean, Lucía decide empoderarse, luchar por la justicia y por su felicidad a pesar de los obstáculos y enemigos que encuentra en el camino. "A pesar de ser una historia tradicional, habla de una mujer que logra salir por sí misma, que ayuda a su familia, que lucha por obtener lo que quiere, y creo que la modernidad radica en eso", explicaba la productora ejecutiva del melodrama en entrevista con People en Español. "Este creo que es un ejemplo de lo que representa la mujer hoy en día, de la lucha que hace por salir adelante y que rompe con todas las barreras que se le interpongan para lograrlo". Mujer de nadie se transmite a las 10 p. m., hora del Este, por Univision.

