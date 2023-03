Así le fue en audiencia al estreno de Juego de mentiras El thriller protagonizado por Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo aterrizó este martes en el prime time de Telemundo en competencia directa con Cabo (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como un "thriller lleno de suspenso e intrigas en donde las mentiras de todos los personajes los incriminan y los hacen parecer sospechosos". Así definía Arap Bethke, su protagonista, Juego de mentiras, la nueva serie de Telemundo que se estrenó este martes a las 10 p. m., hora del Este. El thriller, que también cuenta con las actuaciones protagónicas de Altair Jarabo, quien debuta en Telemundo con esta historia, y María Elisa Camargo, aterrizó discreto en el prime time de la televisión hispana. La ficción promedió en su primer capítulo 869 mil televidentes (P2+) y 331 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, según datos de Nielsen, viéndose así superada por la telenovela de la competencia, Cabo (Univision), que sedujo en su misma franja horaria 1,192,000 televidentes (P2+) y 449 mil adultos 18-49 años. Juego de mentiras Cabo Left: Arap Bethke y María Elisa Camargo, protagonistas de Juego de mentiras (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Right: Diego Amozurrutia, Bárbara de Regil y Matías Novoa, protagonistas de Cabo (Univision) | Credit: TELEVISAUNIVISION El estreno de la serie se convirtió el martes en la emisión menos vista en el prime time de la televisión hispana, contando solo las producciones de Univision y Telemundo. El ranking lo lideró el melodrama mexicano Mi camino es amarte (Univision), la única producción que logra superar actualmente el millón y medio de televidentes (P2+). 1.Mi camino es amarte (Univision): 1,589,000 (P2+) Mi camino es amarte Susana González y Gabriel Soto, protagonistas de Mi camino es amarte (Univision) | Credit: Mezcalent 2. Perdona nuestros pecados (Univision): 1,459,000 (P2+) Perdona nuestros pecados Oka Giner y Emmanuel Palomares, protagonistas de Perdona nuestros pecados (Univision) | Credit: Mezcalent 3. Cabo (Univision): 1,192,000 (P2+) 4. La rosa de Guadalupe (Univision): 1,176,000 (P2+) 5. La casa de los famosos (Telemundo): 1,166,000 (P2+) Héctor Sandarti Jimena Gállego y Héctor Sandarti, conductores de La casa de los famosos (Telemundo) | Credit: Mezcalent 6. El señor de los cielos (Telemundo): 1,116,000 (P2+) Rafael Amaya Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos 8 (Telemundo) | Credit: Mezcalent 7.Juego de mentiras (Telemundo): 869 mil (P2+) Pierde audiencia El estreno de la ficción llevó a Telemundo a experimentar una notable disminución de audiencia en su franja horaria con respecto al final de su antecesor, el drama turco Amor y traición (Telemundo), que sedujo el lunes en su último capítulo a 1,113,0000 televidentes (P2+). Akin Akin Akınözü, protagonista de Amor y traición (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juego de mentiras inicia con una desaparición, la de Adriana Molina (Camargo), que convierte a casi todos los personajes de la serie en sospechosos. "La historia tiene la capacidad de enredarte, de hacerte cambiar de conclusión episodio por episodio, de tenerte pegado a la pantalla pero de una forma en la que tienes que poner mucha atención porque cada detalle cambia un poco el rumbo de la historia", contaba Camargo en una entrevista con People en Español.

