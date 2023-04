¿Ganó a Telemundo? Así le fue en audiencia al estreno de El amor invencible La telenovela protagonizada por Angelique Boyer y Danilo Carrera aterrizó este lunes en el prime time de Univision frente a El señor de los cielos y Juego de mentiras, ambas de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor invencible El amor invencible; El señor de los cielos | Credit: TelevisaUnivision; Telemundo El reto con el estreno en Estados Unidos de El amor invencible era claro para su productor Juan Osorio: "Que todos nuestros paisanos, amigos y toda la audiencia de Estados Unidos se enganchen, tengan empatía con la historia y que nos beneficien con su atención". Así ha sido. La telenovela que protagonizan Angelique Boyer y Danilo Carrera aterrizó este lunes por la puerta grande en el prime time de Univision con un especial de 2 horas. El melodrama, que también cuenta con las actuaciones de Leticia Calderón, Guillermo García Cantú, Marlene Favela y Daniel Elbittar, entre un destacado elenco, sedujo en su estreno a 1,466,000 televidentes (P2+) y 556 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, según Nielsen. Angelique Boyer Angelique Boyer y Danilo Carrera, protagonistas de El amor invencible (Univision) | Credit: TelevisaUnivision El debut de la ficción logró vencer cómodamente a la competencia: la superserie El señor de los cielos y el thriller Juego de mentiras, ambas producciones de Telemundo, que promediaron en su misma franja horaria 1,077,000 (P2+) y 708 mil (P2+) televidentes respectivamente. Rafael Amaya Juego de mentiras Left: Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos 8 (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Right: Arap Bethke y María Elisa Camargo, protagonistas de Juego de mentiras (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO El estreno de El amor invencible se convirtió así en la ficción más vista en el prime time de la televisión hispana. El segundo lugar del ranking fue para el reality show La casa de los famosos, que logró congregar frente a la pantalla de Telemundo a 1,422,000 televidentes (P2+) con la polémica eliminación de la influencer mexicana Dania Méndez. Dania Méndez Dania Méndez, eliminada de La casa de los famosos (Telemundo) | Credit: Telemundo Realities SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El amor invencible narra la historia de Leona Bravo (Boyer), una mujer que está dispuesta a hacer hasta lo imposible con tal de obtener justicia después de haber vivido el asesinato de sus seres queridos y haber creído que sus mellizos recién nacidos habían muerto en un incendio. El amor invencible Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar, protagonistas de El amor invencible (Univision) | Credit: TelevisaUnivision "Siempre como productor tienes que estar superando tu proyecto anterior. Esta historia la vi con mucha fortaleza en personajes, con una empoderamiento de un personaje de la mujer que no a fuerza tiene que estar al lado de un hombre, sino que ella por sí sola va sobre la justicia y va sobre algo muy importante: sus hijos. Una mamá que va en busca del amor de sus hijos", contaba el productor Juan Osorio en una reciente entrevista con People en Español. El amor invencible se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Univision.

