Así lucen los actores de la exitosa telenovela Atrévete a soñar a 10 años de su estreno By Moisés González

Te mostramos cómo lucen y qué ha sido de la vida de los protagonistas de la exitosa telenovela infantil de Televisa que encabezó Danna Paola con gran éxito de audiencia en 2009.

Danna Paola

La actriz mexicana recién entraba en la adolescencia cuando dio vida a 'Patito', una chica inocente que soñaba con encontrar a su padre y convertirse en una cantante famosa.

Danna Paola

Hoy, a sus 24 años, Danna triunfa como una de las protagonistas de la serie Élite (Netflix).

Eleazar Gómez

El actor mexicano conquistó los corazones de toda una generación de niñas y adolescentes en la piel de Mateo, un apasionado del fútbol y mejor amigo de Patito.

Eleazar Gómez

A sus 33 primaveras el galán sigue desarrollándose como actor. Este año lo pudimos ver como Emilio Azcárraga en la exitosa serie de Televisa Silvia Pinal, frente a ti.

Violeta Isfel

La actriz mexicana ya era mamá en la ficción cuando hace una década interpretó a la superficial Antonella.

Violeta Isfel

La intérprete de 34 años sigue deleitando al público con su trabajo ya sea en televisión o en el teatro.

Vanessa Guzmán

La actriz mexicana personificó a Ana, la mamá de Patito (Danna) y el gran amor de Rodrigo (René Strickler)

Vanessa Guzmán

Tras varios años ausente de la pequeña pantalla, Vanessa regresó recientemente a los foros de grabación de Televisa para protagonizar junto a Gabriel Soto la telenovela Soltero con hijas.

Cynthia Klitbo

Una cazafortunas fría y obsesiva de nombre Bianca era el personaje que interpretaba la actriz mexicana.

Cynthia Klitbo

Klitbo está al aire actualmente en las pantallas de Univision como parte del elenco de la teleserie El dragón que protagoniza Sebastián Rulli.

René Strickler

El actor argentino dio vida a Rodrigo, el papá de Patito (Danna).

René Strickler

Strickler graba actualmente en México la nueva telenovela de Televisa Soltero con hijas.

Raquel Garza

La actriz mexicana dio de qué hablar en la piel de la estafadora Nina.

Raquel Garza

Garza ha seguido participando en diferentes telenovelas de Televisa, la más reciente Amar a muerte, donde dio vida a Bárbara.

Las divinas

Roxana Puente (Lucy), Natalia Juárez (Fabiola) y Nashla Aguilar (Paola) conformaron junto a Isfel el grupo de 'Las divinas'.

Roxana Puente

La joven actriz mexicana que interpretó a Lucy combina actualmente la actuación con la música.

Natalia Juárez

La actriz mexicana (Fabiola en Atrévete a soñar) ha estado un poco alejada de la televisión.En su canal de Youtube cuenta con más de 135 mil suscriptores.

Nashla Aguilar

La 'divina' Paola se ha centrado más en los últimos años en su faceta como conductora. En su Instagram la siguen más de 600 mil seguidores.

Los galanes

Miguel Martínez (Frank), Alejandro Speitzer (Ray), Jesús Zavala (Roger) y Roberto Carlo (Renzo) fueron algunos de los talentosos actores que participaron en la exitosa telenovela mexicana.

Roberto Carlo

El inolvidable 'Renzo' hoy es conductor del programa de televisión mexicano Sale el sol de Imagen Televisión.

Alejandro Speitzer

El actor de 24 años (Ray en Atrévete a soñar) participó recientemente en la segunda temporada de la exitosa superserie de Telemundo La reina del sur.

Jesús Zavala

El intérprete de 28 años detrás de 'Roger' ha ganado en los últimos años mucha popularidad a raíz de su participación en la serie de Netflix Club de cuervos.

Miguel Martínez

El actor mexicano (Frank en Atrévete a soñar) está al aire actualmente en Univision como parte del elenco de la telenovela Hijas de la luna.

Pareja en la vida real

Ilean Almaguer (Cata) y Lucas Velázquez (Alex) hoy son pareja en la vida real.

