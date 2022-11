Así será el debut de Catherine Siachoque en TelevisaUnivision La actriz colombiana protagoniza uno de los ocho episodios de la nueva versión de Mujeres asesinas, cuya premier se llevó a cabo este miércoles en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Catherine Siachoque Catherine Siachoque | Credit: TelevisaUnivision/ ViX+ Catherine Siachoque deja huella con su talento y profesionalidad allá donde va. Y su debut en TelevisaUnivision como una de las protagonistas de la nueva versión de Mujeres asesinas, que se estrena este viernes 4 de noviembre en el servicio de streaming ViX+, no iba a ser la excepción. Este miércoles se llevó a cabo en México la premier de la serie, donde la actriz colombiana tuvo la oportunidad de charlar con los medios de comunicación que se dieron cita en el lugar para cubrir el evento sobre su participación en esta historia que promete dar mucho de qué hablar. "Me siento muy afortunada de que me hayan invitado a interpretar a esta mujer que aparentemente tiene una vida perfecta, todo feliz, todo lindo, todo divino y de pronto darse cuenta de todo el sufrimiento que había detrás de tantos años y todo esto que detona en este episodio y cómo ella se llega a volver esta mujer asesina", adelantó la que fuera villana de exitosas telenovelas como Tierra de pasiones y Pecados ajenos al reportero mexicano Eden Dorantes. Siachoque Catherine Siachoque en la presentación a medios de Mujeres asesinas | Credit: Medios y Media/Getty Images El episodio que protagoniza la esposa de Miguel Varoni se llama 'Las bodas de plata', estará disponible el 2 de diciembre y tiene una peculiaridad que lo distingue del resto. Catherine Catherine Siachoque en la presentación a medios de Mujeres asesinas | Credit: Medios y Media/Getty Images "Tiene una cosa maravillosa y es que es un plano secuencia. Fue una apuesta muy grande que hicieron los productores y es aventarse todo un capítulo en el que hay escenas, creo que son tres escenas que hicimos, de media hora sin cortar, donde yo era la que llevaba el hilo conductor de lo que estaba pasando, pero todos mis compañeros y todo el crew y saber que teníamos casi que estar bailando para no adelantarnos fue algo muy lindo", aseveró Siachoque. Catherine Siachoque Credit: Instagram Catherine Siachoque/ ViX+ "Ojalá lo puedan disfrutar porque es como una película", agregó. Deja huella Los productores ejecutivos de la serie no habían trabajado antes con Catherine y quedaron encantados con su trabajo, a juzgar por el mensaje que escribió uno de ellos en redes. Catherine Siachoque Catherine Siachoque y el productor Luis Luisillo | Credit: Instagram Luis Luisillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cathy querida. ¿Recuerdas nuestra llamada para invitarte a la serie? Que alegría coincidir, que alegría que hayas aceptado. Que gran trabajo hiciste en tu episodio, que buena actriz eres. Es un honor conocerte y me encantará volver a trabajar juntos. ¡Eres un crack! Toda una drama. Thanks darling", escribió el productor Luis Luisillo este jueves desde su perfil de Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así será el debut de Catherine Siachoque en TelevisaUnivision

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.