Así se ven los actores de la telenovela 'Alcanzar una estrella' 30 años después Dale una mirada al antes y ahora de las estrellas que protagonizaron la recordada serie de los 90 Alcanzar una estrella. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Pueden creer que la exitosa serie juvenil Alcanzar una estrella ya haya cumplido más de 30 años, ¡parece mentira! No hay duda de que esta producción de Televisa dejó una huella imborrable en el mundo de la televisión durante la década de los 90. Mucho ha cambiado desde 1990, año en que se estrenó la serie, y desde luego, mucho ha cambiado también en las vidas de los protagonistas de esta recordada historia. Alcanzar una estrella tuvo un elenco de lujo que incluía entre sus protagonistas a grandes estrellas del mundo del entretenimiento latino como Eduardo Capetillo, Angélica Rivera, Ricky Martin, Pedro Fernández y Bibi Gaytán, entre muchos otros más. Dale una mirada en imágenes a cómo se ven ahora los actores de esta recordada serie juvenil, 30 años después de que llegara a las pantallas de televisión. Eduardo Capetillo y Mariana Garza Image zoom Eduardo Capetillo y Mariana Garza Mezcalent Los dos actores mexicanos fueron los encargados de dar vida a los personajes protagónicos de la primera entrega de Alcanzar una estrella, que contaba la historia de Lorena (Garza) una joven introvertida, dulce e inteligente que tiene un amor platónico por el afamado cantante Eduardo Casablanca (Capetillo). El querido actor mexicano, se convirtió en uno de los galanes más queridos del mundo de las telenovelas. Pero hace algunos años le dijo adiós a la televisión y ahora se dedica de tiempo completo a su vida familiar junto a su esposa Bibi Gaytán. Por su parte, luego de Alcanzar un estrella, Mariana participó en varias producciones de televisión, pero sin duda, su rol protagónico en la serie juvenil es el que sus seguidores más recuerdan. Angélica Rivera y Ricky Martin Image zoom Angélica Rivera y Ricky Martin Mezcalent Tal fue el éxito Alcanzar una estrella que sus creadores decidieron hacer una segunda temporada, a la historia se sumaron algunos de los nombres más grandes del mundo del entretenimiento como Angélica Rivera y Ricky Martin, quienes dieron vida a los personajes de Silvana y Pablo. Tres décadas después, Ricky es sin duda alguna uno de los íconos más grandes en el mundo del entretenimiento latino. Angélica es también uno de los rostros más queridos de la televisión. Además de tener una carrera exitosa en el mundo de los melodramas, también fue la primera dama de México durante la presidencia de su exesposo Enrique Peña Nieto. Image zoom Bibi Gaytán y Pedro Fernández Image zoom Bibi Gaytán y Pedro Fernández Mezcalent Sin duda, otras de las grandes estrellas que tuvo la serie. Interpretaron los papeles de María y Jorge, quienes fueron fundamentales dentro de la trama en la segunda parte de la historia. Bibi continúo con una exitosa carrera en la televisión y tiene una bella familia junto a Eduardo Capetillo. Por su parte, Pedro continúa siendo uno de los cantantes y actores más queridos en México. Sasha Sokol y Eduardo Palomo Image zoom Sasha Sokol y Eduardo Palomo Mezcalent Luego de que Eduardo Capetillo y Mariana Garza dieran vida a los roles principales en la primera parte de la historia, Sasha Sokol se convirtió en la gran protagonista de la segunda entrega de Alcanzar una estrella. Por su parte, Eduardo Palomo dio vida al novio del personaje interpretado por Sokol y quien además era el hermano del personaje interpretado por Ricky Martin. En la actualidad, Sasha sigue siendo parte del mundo de la música y junto al grupo Timbiriche ha realizado varias exitosas giras de conciertos en diferentes países. Luego de Alcanzar una estrella, Eduardo se convirtió en uno de los galanes preferidos de las telenovelas. Tristemente, en el 2003, con tan solo 41 años, el actor mexicano falleció en la ciudad de Los Ángeles luego de sufrir un infarto. Image zoom Fiona Palomo/Instagram

