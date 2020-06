Así se graba una telenovela en tiempos de coronavirus Te doy la vida (Univision) con José Ron y Eva Cedeño con protagonistas se convirtió a finales de mayo en el primer melodrama mexicano en retomar sus grabaciones en plena pandemia de la COVID-19. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia de la COVID-19 ha obligado a las empresas a implementar medidas de protección en los lugares de trabajo para hacer frente al nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Televisa, que a finales de mayo retomó la producción de sus telenovelas con la vuelta a los foros de grabación de su exitosa telenovela Te doy la vida (Univision), se ha tomado este asunto muy en serio. "La empresa hizo un protocolo de lo más completo para que todos los que estuviéramos aquí estemos lo más seguros", afirma a People en Español Lucero Suárez, productora del melodrama que protagonizan José Ron y Eva Cedeño. La también productora de Ringo y Enamorándome de Ramón, entre otras exitosas historias, nos comparte cuáles son algunas de esas medidas que rigen ahora las grabaciones de las telenovelas del gigante mexicano. 1. Prueba Antes de iniciar las grabaciones, es obligatorio que todo el personal se someta a la prueba de detección de la COVID-19, misma que facilita la empresa para descartar casos de contagio entre sus trabajadores. 2. Temperatura En el día a día, nadie puede entrar a las instalaciones de Televisa sin que antes se le tome la temperatura y se compruebe que todo está en orden. "Una persona que tiene la temperatura alta no puede entrar hasta que no se sepa qué es lo que le pasa". 3. Cubrebocas Tanto los actores como los técnicos tienen que trabajar portando en todo momento el cubrebocas. "La gente de producción tiene que usar también unas caretas. Se ensaya con los actores con cubrebocas y a la hora que hacen las escenas se los quitan". 4. Utilería Una persona se encarga de desinfectar los objetos que usan los actores durante las escenas, así como su ropa. "Tenemos desinfectante todo el tiempo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 5. Lavabos Lavabos portátiles ubicados en diferentes puntos, tanto en el foro como en la locación, permiten al personal lavarse frecuentemente las manos con facilidad. "Se compraron cuatro para cada sitio. Claro que aquí hay baños en Televisa pero no te quedan tan cerca, en cambio los tienes en la puerta del foro y el que pasa por ahí se puede lavar las manos y eso te da como una tranquilidad". 6. Tapetes Tapetes sanitizan los zapatos de los trabajadores antes de entrar al foro.

Close Share options

Close View image Así se graba una telenovela en tiempos de coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.