Así sacrificó su belleza Gaby Spanic en la telenovela que protagoniza Alejandra Espinoza El personaje que interpreta la actriz venezolana tiene una enorme cicatriz en su rostro fruto de su tormentoso pasado, por lo que tuvo que someterse a un importante trabajo de caracterización. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si algo ha demostrado Gaby Spanic a lo largo de sus más de tres décadas de exitosa carrera en el mundo de las telenovelas es que es una actriz muy comprometida con su trabajo. La inolvidable protagonista de exitosos melodramas como La usurpadora y Tierra de pasiones se deja el alma y la piel en cada reto actoral que asume. Y su reciente participación estelar en Corazón guerrero, historia que marca el debut como protagonista de Alejandra Espinoza, no fue la excepción. En esta ocasión, a Spanic le tocó sacrificar su belleza ya que su personaje, Elisa Corso, tiene una enorme cicatriz en su rostro fruto de un tormentoso pasado que aún la persigue. Debido a ello, la actriz, quien puede presumir de tener más de 2 millones de seguidores en la red social Instagram, tuvo que someterse a un importante trabajo de caracterización. Marie Gheno, maquilladora experta en efectos especiales de TelevisaUnivision, fue la encargada de 'construir' la cicatriz de Elisa en el rostro de Spanic. Este miércoles, la artista contó su experiencia de trabajo con Gaby a través de su perfil de Instagram, donde mostró las imágenes del detrás de cámaras. Gaby Spanic Gaby Spanic y Marie Gheno | Credit: Instagram Marie Gheno "Imagínense mi cara cuando el productor me dijo: 'Gaby Spanic va a llevar una cicatriz en la cara por un accidente en coche. Estamos en tus manos'", comenzó relatando. Gaby Spanic Credit: Instagram Marie Gheno "Por suerte, Gaby se la megarifó con la actitud que trajo a la mesa para este personaje. Especialmente para sus caracterizaciones", contó Gheno. Gaby Spanic Credit: Instagram Marie Gheno "Las primeras fotos fueron pruebas, al final decidimos mover la cicatriz hacia el pómulo para practicidad de varios departamentos", explicó. "Y así nació Elisa". Gaby Spanic Credit: Instagram Marie Gheno SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Corazón guerrero se transmite en México a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas. El melodrama aterrizará en Estados Unidos después del verano por Univision.

