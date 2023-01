Así resolvió Telemundo la salida de Matías Novoa de El señor de los cielos El actor chileno no llegó a un acuerdo en su día con la cadena para participar en la octava temporada de la exitosa superserie que protagoniza Rafael Amaya. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Matías Novoa anunciara en julio del año pasado que no iba a formar parte del elenco de El señor de los cielos 8, la duda de cómo se iba a justificar su ausencia en la exitosa superserie de Telemundo siendo uno de sus protagonistas estaba en el aire. Este lunes, durante el quinto capítulo de la octava temporada de la saga que protagoniza el actor mexicano Rafael Amaya, se resolvió por fin el misterio. Telemundo decidió darle un trágico final al personaje que interpretaba el actor chileno, Amado Casillas, a raíz del envenenamiento que sufrió la familia Casillas en el funeral de doña Alba (Lisa Owen). Matías Novoa Matías Novoa dio vida a Amado Casillas en El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO A pesar de que en el final de la anterior temporada Amado había sido uno de los pocos personajes que se había salvado de ser envenenado, finalmente se optó porque muriera, justificando así la ausencia de Novoa en la superserie. Aunque no se le vio en escena en ningún momento, la noticia de su trágico desenlace la dio a conocer Ismael Casillas (Iván Arana). "El Amado no la libró", informó el hijo de Aurelio Casillas. Matías Novoa Matías Novoa e Iván Arana en una escena de El señor de los cielos 7 | Credit: TELEMUNDO "¿Cómo que no la libró?", preguntó Diana Ahumada (Isabella Castillo) en shock por la noticia. "Lo siento prima, pero el Amado fue el primero en caer. Él trajo todas las dosis con esos gringos y trató de ayudar a toda la plebe, pero…", detalló Ismael. El inesperado final de Amado generó muchas reacciones y críticas en las redes sociales. Matías Novoa Matías Novoa dio vida a Amado Casillas en El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO ¡Qué forma de sacar a Amado de la franquicia totalmente sin sentido!", lamentó un televidente. "No la libró, mientras que en el final de la séptima ni siquiera tuvo contacto con la droga". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Qué decepción viendo ese capítulo! La temporada 7 al final Amado no tuvo contacto con el fentanilo y ahora dicen que no la libró", comentó otra persona. "Todos estaban graves con los ojos blancos y ahora aparecen como si nada. El Vitaminas se estaba revolcando en el piso casi muerto y resulta que ni al hospital fue. La verdad muchos imperfectos en la serie…". El señor de los cielos 8 se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo.

