Así promociona ya por todo lo alto TelevisaUnivision el regreso de Aracely Arámbula como La madrastra "Una estrella internacional está de regreso". La actriz mexicana protagoniza la nueva versión de La madrastra. Mira aquí el video promocional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Aracely Arámbula llega a Las Estrellas | Credit: TelevisaUnivision La nueva versión de La madrastra es, sin duda, una de las apuestas más fuertes en materia de ficción de TelevisaUnivision para la segunda mitad del año. El melodrama, que comenzó a grabarse a principios de junio en México bajo la producción de Carmen Armendáriz (Te acuerdas de mí, La usurpadora), marcará el regreso a Las Estrellas y Univision de la actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula como protagonista. Un esperado acontecimiento que la compañía ya ha comenzado a promocionar por todo lo alto. Televisa Aracely Arámbula llega a Las Estrellas | Credit: TelevisaUnivision "Una estrella internacional está de regreso. Aracely Arámbula llega a Las Estrellas con una historia que no podrás dejar de ver", anuncia TelevisaUnivision a través de un video promocional que ya se encuentra al aire en México y en el que aparece una despampanante Arámbula en escena. Aracely Arámbula Aracely Arámbula llega a Las Estrellas | Credit: TelevisaUnivision "Y tú, ¿te lo piensas perder?", pregunta la artista durante el video. Aracely Arámbula Aracely Arámbula llega a Las Estrellas | Credit: TelevisaUnivision En la nueva versión de La madrastra, historia que hace más de tres lustros protagonizó con gran éxito de audiencia Victoria Ruffo, Arámbula tiene como pareja al galán chileno Andrés Palacios. "Habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste, pero lo vamos a hacer igual, con el mismo amor, con la misma pasión. Por mi parte estoy tan feliz que nada me va a apagar eso de 'ay estuvo mejor la de Vicky'. A mí me encantó la de Vicky, si está mejor qué padre, la de Vivir un poco también fue un gran novelón, nos toca hacer esta novela y la vamos a hacer con mucho cariño", expresaba semanas atrás la actriz ante las cámaras de Televisa Espectáculos sobre las comparaciones que pueden surgir entre las diferentes versiones que se han producido. Aracely Aracely Arámbula llega a Las Estrellas | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este melodrama, Arámbula se adentra en la piel de Marcia, una mujer que es sentenciada injustamente a pagar por un crimen que no cometió. Después de cumplir su condena, buscará reencontrarse con sus hijos, pero ellos la creen muerta, por lo que luchará para recuperar a su familia y demostrar su inocencia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así promociona ya por todo lo alto TelevisaUnivision el regreso de Aracely Arámbula como La madrastra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.