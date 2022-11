Así lucían los protagonistas de Vencer la ausencia ¡en sus inicios! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ariadne Credit: TelevisaUnivision; Mezcalent La cuarta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer' se ha posicionado desde su estreno como una de las telenovelas más vistas actualmente en el prime time de la televisión hispana. Mira cómo lucían sus protagonistas, Ariadne Díaz, Danilo Carrera, Mayrín Villanueva, David Zepeda y más, en el pasado. Empezar galería Ariadne Díaz Ariadne Credit: TelevisaUnivision La actriz mexicana interpreta a Julia, una mujer que se enfrenta a la desaparición de su esposo. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Sus inicios Ariadne Díaz Credit: Mezcalent Ariadne debutó en las telenovelas en 2007 y lo hizo por la puerta grande como una de las protagonistas de la nueva versión de Muchachitas, historia que produjo Emilio Larrosa para TelevisaUnivision y en la que compartió créditos con Gaby Carrillo, Gloria Sierra y Begoña Narváez. 2 de 11 Ver Todo Danilo Carrera Danilo Carrera Credit: TelevisaUnivision El galán ecuatoriano interpreta a Ángel, el jefe del marido de Julia, quien está seguro de que el desaparecido es pieza clave en un asunto que ha puesto en juego su empresa. "Ángel es un ser humano normal, con defectos y virtudes. Y creo que, aunque de ángel solamente tiene el nombre, a veces sí se acerca a lo que sería un ángel en la vida real". 3 de 11 Ver Todo Anuncio Sus inicios Danilo Carrera Credit: Mezcalent Danilo hizo su debut en televisión en 2012 de la mano de Telemundo como parte del elenco juvenil de la telenovela Relaciones peligrosas, historia que protagonizaron Sandra Echeverría y Gabriel Coronel. Leonardo Máximo, un joven guapo, adinerado y el objeto de deseo del Cervantes Academy, fue el personaje con el que se dio a conocer al público. 4 de 11 Ver Todo Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva Credit: TelevisaUnivision La actriz mexicana se adentra en la piel de Esther, quien pierde a su único hijo. "La muerte de un hijo es algo que nadie quiere saber, nadie quiere ni siquiera pensarlo. Era algo que me costaba como realizar. Yo lo que hacía era no pensar en ninguno de mis hijos, yo pensaba nada más en realmente la ficción, en pensar en otra persona, eso no existía, en mí nunca va a pasar... para poder realmente hacerlas". 5 de 11 Ver Todo Sus inicios Mayrín Villanueva Credit: Mezcalent Aunque inició su carrera a finales de la década de los noventa, no fue hasta 2003 cuando Mayrín obtuvo su primera gran oportunidad en los melodramas como una de las tres protagonistas femeninas de Niña amada mía. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio David Zepeda David Zepeda Credit: TelevisaUnivision Jerónimo es el personaje que interpreta el actor mexicano en el melodrama. "Jerónimo vive una circunstancia muy particular que seguramente vive mucha gente que emigra a Estados Unidos buscando una mejor vida para su familia". 7 de 11 Ver Todo Sus inicios David Zepeda Credit: Lawrence Lucier/FilmMagic Antes de convertirse en uno de los galanes más exitosos de Televisa, David grabó varias telenovelas para TV Azteca. Así lucía en 2005 durante el Upfront de Azteca América en el que la cadena presentaba las novedades de su programación. 8 de 11 Ver Todo Alejandra Barros Alejandra Barros Credit: TelevisaUnivision La actriz mexicana da vida a Celeste, a quien le diagnostican una enfermedad degenerativa justo cuando por fin se ha cumplido su enorme anhelo de estar embarazada. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alejandra Barros Alejandra Barros Credit: Mezcalent Alejandra comenzó a actuar en la década de los noventa. Así lucía en 2006 cuando llevó uno de los roles protagónicos de la telenovela de TelevisaUnivision La verdad oculta. 10 de 11 Ver Todo ¡Sígueles la pista! Vencer la ausencia Credit: TelevisaUnivision No dejes de ver Vencer la ausencia de lunes a viernes a las 8 p. m., hora del Este, por Univision. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

