Hace apenas unas semanas que se cumplieron 15 años del estreno de Rebelde, la exitosa telenovela juvenil de Televisa que produjo Pedro Damián entre 2004 y 2006 y que marcó a toda una generación de jóvenes durante la década de los 2000. La historia que protagonizaron Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Maite Perroni y compañía vio nacer en sus foros de grabación las carreras artísticas de muchos de los 'alumnos' del 'Elite Way School'. Este fue el caso de Rodrigo Nehme, quien dio vida a Nico, un joven judío que ocultaba sus creencias religiosas para evitar ser discriminado y que vivió una historia de amor junto a Lupita (Perroni) durante la primera temporada de la telenovela. Image zoom Mezcalent A diferencia de otros actores de Rebelde como Eddy Vilard (Teo) o Estefanía Villarreal (Celina), Rodrigo ha estado alejado de la televisión en los últimos años –el actor se dejó ver por última vez en una telenovela en 2009 cuando interpretó a Lorenzo en Mar de amor, melodrama que protagonizaron Zuria Vega y Mario Cimarro. El actor, sin embargo, ha seguido manteniendo contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene una presencia activa. Gracias a ellos no solo podemos saber cómo es la vida actualmente del inolvidable Nico de Rebelde sino también ver cómo luce ahora a sus 37 años casi recién cumplidos. Si bien su carita sigue siendo la misma, el actor luce físicamente muy cambiado, empezando por su cabello, que ahora lo trae corto, a diferencia de Rebelde. Además de su afición por las motos y los viajes, el actor presume con frecuencia en Instagram lo enamorado que está de una bella joven de nombre Denise Thuss. Rodrigo sigue teniendo contacto con algunos de sus compañeros de Rebelde, como Zoraida Gomez (José Luján), con quien se dejó ver recientemente en sus redes sociales. Lejos de renegar de su pasado en Rebelde, el actor suele recordar en Instagram con frecuencia esa etapa de su vida que, sin duda, marcó un antes y un después en su carrera.

