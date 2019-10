Así ha cambiado la niña de telenovelas como La impostora y Los miserables Macarena Oz hoy triunfa como Lisette en la nueva versión de la exitosa telenovela La usurpadora. ¡Mira cómo ha cambiado la talentosa actriz mexicana! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La nueva versión de La usurpadora, que Univision transmite a las 9 p.m., hora del Este, se ha posicionado desde su estreno como la ficción líder del prime time hispano. Entre los muchos personajes que conforman esta exitosa historia que protagonizan Sandra Echeverría y Andrés Palacios se encuentra la insegura y solitaria Lisette, la hija de Carlos y Paola. Detrás de este entrañable personaje se encuentra la talentosa actriz mexicana Macarena Oz, quien se ha robado el corazón del público con su participación en esta serie. Image zoom Macarena Oz es Lisette en La usurpadora. Cortesía TELEVISA “Es una niña de las que ya casi no hay ahora, entonces me gusta este personaje porque creo que es una parte para identificar a todas las niñas que igual no son como las demás”, reconocía Macarena meses atrás en una entrevista con un medio de comunicación mexicano. Si bien a muchos se les ha hecho muy familiar y conocido su rostro, pocos recuerdan que la actriz que da vida a Lisette en La usurpadora es la misma niña que participó hace varios años en exitosas telenovelas de Telemundo como La impostora (2014) y Los miserables (2015). De hecho la ahora adolescente debutó en las pantallas de la citada cadena de habla hispana cinco años atrás como hija de Sebastián Zurita en el melodrama La impostora, historia en la que también pudo compartir créditos con la fallecida actriz de origen argentino Christian Bach. Macarena también formó parte del elenco de la telenovela Los miserables, donde se adentró en la piel de la hija adoptiva del personaje que interpretaba la estrella mexicana Aracely Arámbula. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy, a sus 16 años, esa carismática niña está que nos conquistó a todos está convertida en una hermosa adolescente que sigue cosechando éxitos profesionales, ahora como uno de los personajes principales de la nueva versión de la exitosa telenovela La usurpadora. “En mi locura he hallado libertad y seguridad; la libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido”, escribió recientemente la actriz junto a una foto que compartió en Instagram. Macarena, que también es cantante y bailarina, tiene 118 mil seguidores en Instagram. Advertisement EDIT POST

