Así luce ahora la niña de la telenovela Lo que la vida me robó La talentosa actriz está convertida hoy en una adolescente de 14 años. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque hace casi dos décadas que Televisa dejó de producir telenovelas infantiles, los niños han seguido teniendo gran protagonismo en los melodramas mexicanos con personajes de lo más carismáticos que llegan a eclipsar en muchas ocasiones a los protagonistas adultos. Este fue el caso de Ana Paula Martínez, quien tenía apenas 5 años cuando debutó en las telenovelas como hija de Mayrín Villanueva en Mentir para vivir (2013). El innegable talento de la pequeña cautivó de inmediato al público, por lo que no es de extrañar que tras esta ficción comenzara a encadenar un proyecto tras otro. Si bien no estuvo desde el inicio de la historia, la niña también tuvo una destacada participación en la etapa final del melodrama Lo que la vida me robó, historia que protagonizaron con gran éxito Angelique Boyer y Sebastián Rulli en 2014. La enorme repercusión que tuvo la telenovela en muchos países aumentó exponencialmente su popularidad, convirtiéndose en una de las favoritas del público. Image zoom Ana Paula Martínez en Lo que la vida me robó | Credit: Instagram Ana Paula Martínez Pero el tiempo ha pasado y hoy poco queda de la niña que una vez fue. En la actualidad, la inolvidable Victoria de Lo que la vida me robó está convertida en una adolescente de 14 años que continúa desarrollando su pasión por el mundo de la actuación. Image zoom Ana Paula Martínez a sus 14 años | Credit: Instagram Ana Paula Martínez Aunque su última telenovela la grabó en 2018, cuando dio vida a la hija de Ariadne Díaz en el también melodrama de Televisa Tenías que ser tú, Ana Paula ha seguido sumando nuevos proyectos a su exitosa carrera como actriz, ya sea en televisión o en el teatro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su perfil de Instagram, que está supervisado por su madre, cuenta con algo más de 70 mil seguidores, donde comparte imágenes de su día a día y recuerdos de algunos de los proyectos en los que ha participado a lo largo de su corta pero exitosa trayectoria artística.

