Así luce a sus 17 años el inolvidable hijo de Litzy en Una maid en Manhattan By Moisés González

En 2011 Jorge Eduardo García se robó el corazón del público en la piel del inteligente 'Lalo', el hijo de Litzy, en la exitosa telenovela de Telemundo. 8 años después te mostramos cómo luce el ahora adolescente de 17 años tras alejarse de la televisión.

Talentoso niño

Aunque ya había participado en otras telenovelas, el rostro angelical de Jorge Eduardo García comenzó a hacerse muy popular a raíz de su participación en la exitosa telenovela Una maid en Manhattan, ficción que grabó en Miami en el año 2011.

Madre e hijo

El actor era apenas un niño cuando dio vida al inteligente y carismático 'Lalo', el hijo de Marisa Luján, personaje que interpretaba la actriz y cantante mexicana Litzy.

Santa diabla

Un año más tarde Jorge Eduardo se adentró en la piel del hijo Gaby Espino en la también telenovela de Telemundo Santa Diabla (2013).

Fama

En 2014 el actor ya era uno de los rostros infantiles más populares de Telemundo.

Personaje complejo

Con Eva la trailera, melodrama de Telemundo que grabó en 2016, Jorge Eduardo volvió a mostrar una vez más su inmenso talento al interpretar a un niño autista.

Pura diversión

En 2017 el actor trabajó con Scarlet Ortiz en la comedia romántica de Telemundo La fan, historia que protagonizaron sin mucho éxito Angélica Vale y Juan Pablo Espinosa.

Última telenovela

La fan fue la última telenovela en la que participó Jorge Eduardo ya que no se ha vuelto a dejar ver en televisión.

De niño a joven

Hoy, a sus 17 años, el inolvidable 'Lalo' de Una maid en Manhattan se encuentra alejado completamente del mundo de la actuación.

Felices 17

Aquí lo vemos celebrando su cumpleaños número 17 años el pasado mes de agosto acompañado de familiares y amigas, entre ellas la actriz Rosalinda Rodríguez.

¡Qué cambio!

El actor se alejó de la televisión y también de las redes sociales ya que hace más de dos años que no publica nada, pero gracias a las imágenes que ha compartido su madre podemos ver lo mucho que ha crecido.

Así luce a sus 17 años el inolvidable hijo de Litzy en Una maid en Manhattan

