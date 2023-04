Así fue el debut en las telenovelas de Francisca como Amanda Bandida La copresentadora de Despierta América (Univision) dio vida en 2016 a Amanda Bandida en la telenovela de TelevisaUnivision Despertar contigo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca recibió esta semana con mucha ilusión y emoción la promesa que le hizo el productor Juan Osorio a través de People en Español de darle un papel en una de sus telenovelas. "Me lo prometió. Dios mío, Juan, mira, me has hecho el día, gracias por la humildad de responder ese mensaje y yo te escribo siempre por Instagram, tú no me has respondido, pero esto para mí significa el mundo, mi vida", expresó emocionada el lunes en Despierta América (Univision). Esta no sería, sin embargo, la primera telenovela en la que participaría la carismática conductora dominicana. Hace varios años, en 2016 para ser más exactos, Francisca tuvo la oportunidad de debutar en los melodramas mexicanos con una participación especial en Despertar contigo, historia que protagonizaron Daniel Arenas y Ela Velden y que se pudo ver por Univision. En esta telenovela, la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 interpretó a Amanda Bandida, una mujer que fingía ser una cantante de música regional mexicana, por lo que Osorio no iba mal encaminado cuando comentó recientemente que la veía como villana. Francisca Francisca dio vida a Amanda Bandida en la telenovela Despertar contigo | Credit: Facebook Despertar contigo "Disfruté mucho la locura de Amanda. Es chistoso de vez en cuando pretender ser alguien que no eres y creértela. También disfruté mucho el pelucón que cargaba, los vestidos supersexy y el pretender ser una cantante de música regional mexicana. Todo eso fue muy divertido para mí", contaba a finales de 2016 Francisca en una entrevista con People en Español. Francisca Francisca actuó con Daniel Arenas en Despertar contigo | Credit: TelevisaUnivision La copresentadora de Despierta América compartió set de grabación en esta historia con Daniel Arenas, quien ahora conduce Hoy Día (Telemundo), Aura Cristina Geithner y Enoc Leaño, entre otros. "Grabar una telenovela es mucho más difícil de lo que uno piensa. Son muchas horas de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo de parte de mucha gente, tanto detrás de cámara como enfrente. El televidente lo disfruta en un minuto, pero ese minuto que estás al aire representa todo un día de trabajo", dijo en su momento. "Pero también fue una experiencia más enriquecedora de lo que yo imaginaba. Aprendí mucho como persona en esos dos meses que estuve viviendo en México y también como profesional. Fue única la experiencia en todos los sentidos", aseveró. Francisca Francisca en una escena de la telenovela Despertar contigo | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora gracias al productor Juan Osorio Francisca podría estar próxima a repetir esta experiencia que con tan buen sabor de boca la dejó en 2016.

