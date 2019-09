Así es la vida actual de Fabián Chávez, el galán de Belinda en la telenovela Cómplices al rescate By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next A casi dos décadas del final de la exitosa telenovela infantil, te contamos cómo es ahora el día a día del actor y productor mexicano de 30 años que en 2002 se convirtió en el galán de moda entre el público infanto-juvenil como pareja primero de Belinda y después de Daniela Luján en la ficción de Televisa. Empezar galería 17 años atrás... Image zoom Instagram Fabián Chávez En 2002 Fabián Chávez alcanzó la fama como galán primero de Belinda y después de Daniela Luján en la exitosa telenovela infantil de Televisa Cómplices al rescate, donde interpretó al valiente Joaquín Olmos. “No dimensionaba lo que iba a ser esta telenovela y lo que representaba estar en una televisora transnacional como lo es Televisa”, se sinceró recientemente el actor y productor mexicano en una entrevista con Multimedios. Advertisement Advertisement Repentina fama Image zoom Instagram Fabián Chávez El ahora intérprete de 30 años reconoce que se vio un poco sobrepasado por el enorme éxito que tuvo la telenovela. “Más que creerte la fama es un poco agobiante, o sea te agobia porque no puedes ser un niño normal, de por sí no lo eres porque estás viviendo en foros de televisión las 24 horas del día y luego sales y quieres hacer algo común y corriente y no puedes entonces ahí es donde te empieza a hartar un poco y donde empiezas a hacer malas caras, pero tiene que haber alguien que te guíe, en este caso fue mi papá el que estuvo conmigo diciéndome ‘oye, esto es parte del trabajo también, el atender bien a los fans, el saludar, el tener una buena cara'”, contó Fabián. ¿Belinda o Daniela Luján? Image zoom Instagram Fabián Chávez Chávez, que tras la sorpresiva salida de Belinda de la telenovela, también compartió créditos en esta exitosa historia infantil con Daniela Luján, no duda en afirmar que Luján era su favorita. Advertisement Su favorita Image zoom Mezcalent “Se me van a aventar encima como en muchas ocasiones los belifans, pero a mí con quien más me gustó trabajar fue con Daniela. Y hasta ahora tengo una muy buena relación con Daniela Luján. Con Belinda no [me llevo]. Me quedo con Daniela Luján”, se sinceró el actor en el programa de televisión SNSerio. ¿Buena compañera? Image zoom Mezcalent “Lo que pasa es que ella venía de hacer otras telenovelas, ya traía como otra ondita más pop star y yo como era el nuevo, el que venía de Monterrey… pues sí me buleaban un poco”, explicó Fabián al citado programa. Sueño cumplido Image zoom Instagram Fabián Chávez Casi dos décadas después, Fabián sigue inmerso en el mundo artístico, ahora principalmente en la parte de producción y dirección. “Yo desde niño siempre quise ser productor y ser director y lo logré”. Advertisement Advertisement Advertisement Maestro Chávez Image zoom Instagram Fabián Chávez Además es profesor de actuación. “El primer lugar donde di clases fue en la escuela de Carlos Espejel cuando tenía 17 años, ese fue mi primer trabajo como maestro”. ¡Bella familia! Image zoom Instagram Fabián Chávez A diferencia de sus compañeras en Cómplices al rescate, Belinda y Daniela Luján, Fabián ha logrado formar una bella familia en su Monterrey natal. Su hijo Image zoom Instagram Fabián Chávez El actor debutó como papá años atrás de un precioso niño que se ha convertido en su movitación más grande. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Síguele la pista! Image zoom Instagram Fabián Chávez No dejes de seguir a Fabián en Instagram. Lo puedes encontrar como @fabianchaveztv. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

