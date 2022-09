Así es la historia de Cabo, nueva telenovela de TelevisaUnivision Protagonizado por Bárbara de Regil y Matías Novoa, el melodrama es una versión de la exitosa historia que protagonizaron en 2009 Jacky Bracamontes y William Levy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 24 de octubre aterrizará en el horario de máxima audiencia de Las Estrellas, en México, Cabo, una nueva versión de la exitosa telenovela mexicana Tú o nadie, historia que también estelarizaron en 2009 Jacky Bracamontes y William Levy bajo el título de Sortilegio. Bárbara de Regil, la inolvidable Rosario Tijeras, y Matías Novoa, el galán de La herencia (Univision), son los protagonistas de este melodrama que cuenta con el sello de José Alberto Castro, productor de exitosas telenovelas como La desalmada y Corona de lágrimas, y en el que también participan Diego Amozurrutia y Eva Cedeño como antagonistas. El elenco de la telenovela lo completan Rebecca Jones, Rafael Inclán, Mar Contreras, María Chacón, Sergio Klainer, Arlette Pacheco y Raúl Coronado, entre un destacado elenco. Cabo Imagen promocional de Cabo | Credit: TelevisaUnivision Este miércoles, a través de la página web de Las Estrellas, se dieron a conocer más detalles sobre la historia que se contará en el melodrama, así como sus primeras imágenes promocionales. Así es la historia de Cabo Horas después de la boda de Sofía (de Regil) y Alejandro (Amozurrutia), él debe partir para atender un asunto de trabajo, sin imaginar que esa sería la última vez que estarían juntos pues Alejandro fallece en un accidente de avión. Cabo Sofía (Bárbara de Regil) y Eduardo (Diego Amozurrutia) se casan | Credit: TelevisaUnivision Devastada, Sofía viaja a Cabo para conocer a su familia política. Al llegar, su vida cambiará para siempre pues, no sólo se reencuentra con Alejandro, quien está vivo, sino que descubre que no es el hombre bueno y sencillo del que se enamoró. Bárbara de Regil Bárbara de Regil es Sofía en Cabo | Credit: TelevisaUnivision Alejandro le confiesa que su nombre en realidad es Eduardo y que lo cambió para que legalmente ella estuviera casada con su hermano, quien fue el que realmente murió en el accidente, y así ellos juntos hereden su fortuna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Confundida y decepcionada, Sofía se niega a seguir con los planes de Eduardo, quien ahora la amenaza con meter a su padre a la cárcel pues lo ha incriminado de ser el responsable del accidente en el que murió Alejandro. Diego Diego Amozurrutia es Eduardo en Cabo | Credit: TelevisaUnivision Pero todo da un giro inesperado cuando el verdadero Alejandro (Novoa) regresa a la mansión ileso y sorprendido de tener a una esposa de la que no recuerda nada. Cabo Sofía (Bárbara de Regil) y Alejandro (Matías Novoa), protagonistas de Cabo | Credit: TelevisaUnivision Sofía se verá obligada a seguir con la farsa, sin imaginarse que entre ellos surgirá un pasional e intenso amor.

